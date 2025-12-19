¡ÖÁ´¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥µー¥Ù¥¤2025¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§º´Ìî ·æ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§³ÑÅÄ ¹î¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒADK¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç»³ ½ÓºÈ¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÃæÆü¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÅç ±§°ìÏº¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Ã«Éô ¹ä¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ÌÚ ·ò¡Ë¤Î5¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¥Çー¥¿¢¨¡ÖÁ´¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥µー¥Ù¥¤2025¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖÁ´¹ñMPS 2025¡×¡Ë¤ÎÄó¶¡¤òËÜÆü³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Á´¹ñMPS 2025¤Ï¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Á´°è15～79ºÐ¤ÎÌó3Ëü1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼çÍ×5¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê¿·Ê¹¡¢»¨»ï¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ë¤ÎÀÜ¿¨Æ°ÂÖÄ´ºº¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤ÊÂ°À¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢µï½»»Ô¶èÄ®Â¼¡¢¶Ð¤áÀè¤Î½¾¶È°÷µ¬ÌÏ¡¢¶ÐÌ³·ÁÂÖ¡Ê¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ÎÍÌµ¡Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤´¤È¤ÎÀÜ¿¨ÉÑÅÙ¡¦»þ´ÖÂÓ¡¦»þ´ÖÎÌ¤ä¹¹ð¤Î°õ¾Ý¡¢´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¹¹ð¤ÎÇ§ÃÎ·ÐÏ©¤Ê¤ÉÁ´71Ìä¤òÄ°¼è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¥Çー¥¿¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢SDGs¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¡¦À¸³è°Õ¼±¹àÌÜ¤Î³È½¼¤ª¤è¤Ó³ÆÇÞÂÎ¤Î¹¹ðÉ¾²Á¹àÌÜ¤ÎÂÎ·Ï²½¤ò¹Ô¤¤¡¢¤è¤êÍ±×¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡¢¼çÍ×5¥á¥Ç¥£¥¢¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã¡ÖÁ´¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥µー¥Ù¥¤2025¡×³µÍ×¡ä
¡»ÌÜÅª¡¡¡¡¡¡¡§À¸³è¼Ô¤Î¼çÍ×5¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¾õ¶·¤ÎÇÄ°®
¡ûÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¡Ê47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Á´°è¡Ë
¡ûÂÐ¾Ý¼Ô¾ò·ï¡§15～79ºÐ¡ÊÃæ³ØÀ¸¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡û¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§30,927s
¡ûÄ´ºº¼êË¡¡¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ûÄ´ºº´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯8·î18Æü～9·î28Æü
¡ûÄ´ºº¼çÂÎ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒADK¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÃæÆü¿·Ê¹¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËèÆü¿·Ê¹¼Ò
¡ûÄ´ººµ¡´Ø¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á
¢¨ ¥Çー¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¥¯¥í¥¹½¸·×¡¦R&FÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖVR-CIP¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¤ÎASP¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Á´¹ñ¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯ÊÌ¡¦ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å