夏でも、冬でも“頭が蒸れない”という新常識シリーズ累計販売数100万個突破の『ヒツジのいらない枕®』から通気性に特化した新モデルが誕生『ヒツジのいらない枕® ー和みー』

夏でも、冬でも“頭が蒸れない”という新常識シリーズ累計販売数100万個突破の『ヒツジのいらない枕®』から通気性に特化した新モデルが誕生『ヒツジのいらない枕® ー和みー』