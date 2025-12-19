【京都 蔦屋書店】画家・池田光弘の個展「afterimage/ghost」を1月16日（金）より開催。宗教や神話の源流に潜む「イメージが立ち上がる奇跡的な瞬間」を、独自の制作プロセスで表現。

【京都 蔦屋書店】画家・池田光弘の個展「afterimage/ghost」を1月16日（金）より開催。宗教や神話の源流に潜む「イメージが立ち上がる奇跡的な瞬間」を、独自の制作プロセスで表現。