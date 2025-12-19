【イベントレポート】RAMEN TECH 2025 トークセッションに登壇　WeWork Japan CEOとメンバーが語る「AI時代のグロース論」とは？

2025年10月5日から12日に福岡市で開催された、グローバル・スタートアップイベント「RAMEN TECH 2025」において、WeWork Japan 代表取締役社長 兼 CEO 熊谷 慶太郎が、入居メンバーの皆様とともに、トークセッション「WeWork Japan CEOとメンバーが語る『AI時代のグロース論』」に登壇しました。外資AIスタートアップ、日系スタートアップ、証券取引所の多様な視点から、未来の成長を切り拓くAI時代の戦略を語りました。





