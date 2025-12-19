シャトレーゼ「新春スイーツ」、全国のシャトレーゼにて12月29日から期間限定販売









■賀正ケーキ 栗きんとんモンブラン



金運や勝運を象徴するお正月の縁起物「栗きんとん」をイメージした、新春限定のモンブランケーキです。やさしい甘さのカスタード入りホイップクリームと、シンプルなホイップクリームの中に、栗の甘露煮を加え食感のアクセントをプラス。さらに、上品な甘味と香りを楽しめるなめらかな黄栗クリームで包み込み、贅沢で味わい深いモンブランに仕上げました。



価格：454円（税込490円）



上記、「新春スイーツ」販売期間：12月29日（月）〜2026年1月3日（土）



詳細は、シャトレーゼ公式HP「新春スイーツ」特集ページからもご確認いただけます。



「新春スイーツ」特集ページ



https://www.chateraise.co.jp/campaign/newyear/



なお、年末年始（12/31〜1/3）の営業時間は店舗によって異なります。



各店舗の営業時間については、「年末年始の店舗営業時間変更一覧」をご覧ください。



https://www.chateraise.co.jp/ec/t/t1135/



■賀正ケーキ 栗きんとんモンブラン金運や勝運を象徴するお正月の縁起物「栗きんとん」をイメージした、新春限定のモンブランケーキです。やさしい甘さのカスタード入りホイップクリームと、シンプルなホイップクリームの中に、栗の甘露煮を加え食感のアクセントをプラス。さらに、上品な甘味と香りを楽しめるなめらかな黄栗クリームで包み込み、贅沢で味わい深いモンブランに仕上げました。価格：454円（税込490円）上記、「新春スイーツ」販売期間：12月29日（月）〜2026年1月3日（土）詳細は、シャトレーゼ公式HP「新春スイーツ」特集ページからもご確認いただけます。「新春スイーツ」特集ページhttps://www.chateraise.co.jp/campaign/newyear/なお、年末年始（12/31〜1/3）の営業時間は店舗によって異なります。各店舗の営業時間については、「年末年始の店舗営業時間変更一覧」をご覧ください。https://www.chateraise.co.jp/ec/t/t1135/





■賀正ケーキ おみくじだるま新年の運だめしにぴったりな、だるまモチーフのケーキを今年もご用意しました。カカオの香り豊かなチョコプリンの上に、甘酸っぱく濃厚な苺ホワイトチョコムースを重ね、真っ赤な苺ナパージュとチョコで愛らしいだるまの形に仕上げています。飾りプレートには「大吉」「吉」「中吉」のいずれかが隠されており、おみくじを引くワクワク感を大人から子どもまで楽しめます。価格：500円（税込540円）■株式会社シャトレーゼとは1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗で展開しています。■ファームファクトリーとはファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。会社概要会社名： 株式会社シャトレーゼ代表者： 代表取締役社長 古屋勇治従業員数： 2,600名事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1店舗数： 国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗創業： 1954年（昭和29年）12月20日URL： https://www.chateraise.co.jp/