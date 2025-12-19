北海道滝川市で行う「スカイワーケーション」を通じた産業発展に向けて

北海道滝川市は、2022年よりANAあきんど株式会社と連携して、滝川市の地域資源であるグライダー（※1）を活用した「スカイワーケーション」の推進に取り組んでいます。「スカイワーケーション」とは、滝川市に滞在しながらリモートワークとグライダー搭乗を両立させる滝川市ならではのワーケーションスタイル。今後の継続的な運用を目指し、グライダーを中心とした地域資源の活用方法やビジネス創出の可能性を探るモニターツアーを、2025年8月～11月にかけて 開催しました。

※1 グライダーはエンジンなどの動力を用いずに『滑空』し、上昇気流を利用することで、長時間、長距離のフライトをすることができます。

上昇気流が発生しやすく、航空管制の制約も少ない滝川市はスカイスポーツが盛んな街です。公益社団法人滝川スカイスポーツ振興協会が運営する「たきかわスカイパーク」は、スタッフが常駐し、全国トップクラスの設備を備え、日本中からグライダー愛好者が集まります。スカイワーケーションでは、このスカイパークの活動に参加しながら、フライト以外の時間を仕事や観光に充てられる過ごし方を提案することで、グライダーをきっかけに滝川市に長期的かつ継続的に訪れる人を増やす機会創出に取り組んでいます。

今回実施したモニターツアーでは、グライダー経験者をターゲットにした長期滞在型と、昨年度からの取り組みであるグライダー未経験者をターゲットにした短期滞在型の2種類のプログラムを実施しました。

◆長期滞在型プログラム

スカイパークで実施している5日間のサマートレーニングコースに参加しながら、滑走順を待っている時間や気象条件でフライトができない時間を仕事や観光に充てるプログラム。主にグライダーをきっかけに来訪する人々に滝川市の様々な側面から紹介するとともに、グライダーと仕事を両立しながら滞在できる、継続的な関係性構築を目的としています。モニターツアーではグライダー以外の滝川市の魅力を体感いただくために、滝川ならではの食体験や地域事業者との交流プログラムなども実施しました。

＜長期滞在型プログラムのスケジュール例＞

【グライダー搭乗の様子（左）、滑走路近くでワークを行う様子（右）】

【地域事業者との交流プログラムの様子】

◆短期滞在型プログラム

グライダー経験が無い方をターゲットに、グライダーの体験搭乗と滝川市地元企業との交流にご参加頂くプログラム。主に、市内視察による滝川市への理解浸透や地元企業との意見交換会を通して新たなビジネスの創出、滝川市の今後の産業発展に繋げることを目的としています。

＜短期プログラムのスケジュール例＞

【市内視察（左）と体験搭乗（右）の様子】

モニターツアーには20代～60代の幅広い年齢層から長期滞在型プログラムに3名、短期滞在型プログラムに3名の延べ6名に参加いただきました。長期滞在型プログラム参加者からは、「滝川市にはグライダーを飛びに来たことがあるが、今回は新たな体験、経験ができて非常に充実した期間を過ごせた」と、滝川市の新たな魅力の発見に繋がったとのコメントがありました。

短期滞在型プログラムの参加者からは、「滝川市に初めて訪れたが、滝川市が圏域の中心地であることを知ることができた」との意見があり、モニターツアーを通して滝川市を肌で感じていただくことができました。

スカイワーケーションを通して滝川ならではの魅力に触れていただくことで、参加いただいた方々との関係構築に繋がっています。

滝川市では今回の短期滞在型プログラムで行った、滝川市ならではの立地を活かした企業誘致にも取り組んでおり、工場新設や設備導入、新規操業や企業進出に係る助成制度や中小企業等の生産性向上に向けた設備投資に対する固定資産税の特例や創業支援に係る補助金等の支援制度をご用意しております。また、北海道産業振興条例に基づく企業立地の促進を図るための助成金等さまざまな支援制度がご利用いただけます。

また、滝川市ではスカイワーケーションの他にも、空を夢見る若者を応援するために、ふるさと納税を活用した取り組みを行っています。

【ふるさと納税】

返礼品として「たきかわスカイパーク利用券」をお選びいただくことで、寄付者ご自身でのご利用のほか、空を夢見る若者へのプレゼントとしてもご活用いただけます。

⇒詳細はこちら

【企業版ふるさと納税】

企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄付を行った場合に、法人関係税から最大で寄付額の約９割が軽減される仕組みです。寄付金は、滝川市が取り組んでいる学生の合宿誘致や航空人材の育成に活用されます。

⇒詳細はこちら

今後も滝川市は、関係人口創出に向けたスカイワーケーションを推進してまいります。