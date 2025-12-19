ゲームソフト最大40％OFF！「Steamウィンターセール」 不思議の国の冒険酒場、Brave × Junctionのセール開始！さらに公式グッズストアで年末年始セールも開催
株式会社ライドオンジャパン(埼玉県川口市：代表取締役：其田 賢一)は、Steam対応ゲームソフトが最大40％OFFになるセールを開始いたしました。
本セールでは、酒場経営SRPG「不思議の国の冒険酒場」が600円(税込／60％OFF)、酒場経営RPG『不思議の国の冒険酒場』が900円(税込／40％OFF)、ブラックジャックで戦うRPG『Brave × Junction』が1,320円(税込／20％OFF)、また、デジタル版サウンドトラックが10％OFFで購入できます。
セールの開催期間は2025年12月19日(金)～2026年1月6日(火)までです。
また、ライドオンジャパン公式グッズストア( https://store.shopping.yahoo.co.jp/rideonjapan-store/ )にて、サウンドトラックCD、クリアファイル、パッケージ版ゲームソフトなどが最大30％OFFとなるセールを開始いたしました。
Steamウィンターセール
●セール対象タイトル詳細
【酒場経営RPG「不思議の国の冒険酒場」】
1,500円 → 900円(40％OFF)
ストアページ ： https://store.steampowered.com/app/2785950/_/
サウンドトラック： https://store.steampowered.com/app/2957790/_/
『不思議の国の冒険酒場』は王国一の酒場を目指す酒場経営RPGです。
やり込み要素満載！料理のレシピは全部で400種類以上登場！ダンジョンは10種類以上登場し、場所に応じた食材やモンスターが次々と登場します。
不思議の国の冒険酒場
【ブラックジャックRPG「Brave × Junction」】
1,650円 → 1,320円(20％OFF)
ストアページ ： https://store.steampowered.com/app/3364830/
サウンドトラック： https://store.steampowered.com/app/4024090/
「Brave × Junction」は誰もが知っているトランプゲーム「ブラックジャック」の攻防でモンスターとバトルするRPGです。バトルは1vs1のターン制。お互いの手札の数字が21に近い方が相手を攻撃！
Brave × Junction
●ライドオンジャパン公式グッズストアにてセール実施中！
期間限定でパッケージ版「マーセナリーズサーガ リバース＆ラメント」(PS4／Switch版)、サウンドトラックCD、クリアファイル、コルクコースター、クリーナークロス、アクリルスタンドなどのグッズをセール価格にて販売いたします。最大30％OFFで、公式オンラインショップよりお得にお買い求めいただけます。
なお、限定版の豪華パッケージゲームソフト「マーセナリーズサーガ リバース＆ラメント」(PS4／Switch版)もまだご購入が可能です。
【セール中グッズ一例】
・Nintendo Switch版 マーセナリーズサーガ リバース&ラメント 限定版
セール価格：4,504円(税込)※30％OFF
・不思議の国の冒険酒場 オリジナルサウンドトラック
セール価格：1,200円(税込)※20％OFF
セール中グッズ一例
