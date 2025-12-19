城下工業株式会社(本社：長野県上田市、代表取締役：城下 徹)は、自社オーディオブランド“SOUND WARRIOR”の新製品としてUSB DAC/バランスヘッドホンアンプ「SWD-BA30」を各販売店、および当社直販ECショップにおいて2026年1月16日(金)より販売開始いたします。

それに先立ち、2025年12月19日(金)より各販売店、ECショップで予約受付を開始いたします。





SWD-BA30メイン





SWD-BA30は、デスクトップで構築するオーディオシステムの核となるMade in JapanのUSB DAC/ヘッドホンアンプです。DACチップには小型かつ高性能なESS Technology社「ES9038Q2M」を採用。CDやハイレゾ音源、音楽ストリーミングサービスなど様々なデジタル音源を高品位にアナログ変換します。また、内蔵したサンプリングレートコンバーター(SRC)によって、入力したデジタル信号を任意のサンプリング周波数にアップサンプリングしたり、PCM音源をDSD、DSD音源をPCMというようにフォーマット変換して音の変化を楽しめる機能も備えています。ヘッドホン出力端子にはΦ6.3mmステレオ標準ジャック(アンバランス)に加えて、Φ4.4mm 5極(バランス)の2系統を搭載。お気に入りのイヤホン・ヘッドホンのポテンシャルを最大限に引き出します。CDジャケット程のコンパクトなボディに、本格的なオーディオ性能を凝縮。デスクトップというパーソナルな空間でのリスニング体験を充実させる1台です。









【商品概要】

ブランド ：SOUND WARRIOR

型番/商品名 ：SWD-BA30(USB DAC/ヘッドホンアンプ)

発売日 ：2026年1月16日(金)(予定)

JANコード ：4522425051581

メーカー標準税込売価：79,800円(予定)









【商品の特長】

●デスクトップオーディオの中心に

高性能なUSB DAC機能とパワフルなヘッドホンアンプ機能を兼ね備え、これ一台でデスクトップオーディオシステムが完結。PCやデジタルオーディオプレーヤー、スマートフォンにUSBケーブル一本で接続するだけで、クリアでパワフルなサウンドを実現します。DACチップには、小型かつ高性能で定評のあるESS Technology社「ES9038Q2M」を採用。CDやハイレゾ音源、そして普段お使いの音楽ストリーミングサービスまで、あらゆるデジタル音源を極めて高品位に変換し、アーティストの息づかいや演奏の空気感までリアルに描き出します。





SWD-BA30_04









●音を“遊ぶ”。サンプリングレートコンバーター(SRC)機能

内蔵のSRC機能により、デジタル信号を自在に操る楽しみを提供します。

入力されたPCM信号をより高いサンプリング周波数へアップサンプリングしたり、PCMをDSDへ、DSDをPCMへとフォーマット変換したり。同じ楽曲でも異なる表情を発見できる、奥深いオーディオの楽しみがここにあります。





SWD-BA30_05









●バランス接続にも対応した、2系統のヘッドホン出力

一般的な「Φ6.3mmステレオ標準ジャック(アンバランス)」に加え、チャンネルセパレーションに優れ、よりクリアで定位感の良いサウンドを実現する「Φ4.4mm 5極バランス出力」も搭載。

お手持ちの様々なヘッドホンやイヤホンのポテンシャルを最大限に引き出します。





SWD-BA30_06









●省スペースと高品位の両立

設置面積はCDジャケットとほぼ同じ。スペースが限られるデスクトップにもスマートに収まり、あなたのリスニング環境を上質に演出します。





SWD-BA30_07









【仕様】

・電源電圧：DC12V ～ DC15V(ACアダプター)

・外形寸法：約146mm(W)×40mm(H)×165mm(D)

・本体質量：約0.72kg

・付属品 ：ACアダプター×1、保護クッション×4、取扱説明書×1

・生産国 ：日本





■デジタル入力

・USB端子 ：USB Type-C

サンプリング周波数：PCM 44.1k～384kHz、DSD 2.8M～11.2MHz

量子化ビット数：16/24/32bit

・OPTICAL端子：角型光デジタル(TOS-Link)

サンプリング周波数：44.1k～192kHz

量子化ビット数：16/24bit

・COAXIAL端子：RCAピンジャック

サンプリング周波数：44.1k～192kHz

量子化ビット数：16/24bit

■アナログ入力

・LINE入力端子：RCAピンジャック L/R

■アナログ出力

・LINE出力端子：RCAピンジャック L/R

・ライン出力レベル(0dBFS入力時)：3.4 Vrms

■ヘッドホン出力端子

BAL ：Φ4.4mmバランス

UNBAL ：Φ6.3mmステレオ標準

適合インピーダンス：16Ω～300Ω





SWD-BA30_01





SWD-BA30_03





※本リリースに記載された内容は、発表日現在のものです。

※仕様や外観は予告なく変更する場合があります。









【当社直販ECショップ販売ページについて】

2025年12月19日(金)より、当社直販ECショップ及びAmazonにて予約受付を開始いたします。

各ショップの販売ページは、それぞれ以下のURLよりご覧いただけます。

●SHiROSHiTA Direct本店：

https://www.shiroshita-direct.jp/shop/swd-ba30-sd

●SHiROSHiTA Direct楽天市場店：

https://item.rakuten.co.jp/shiroshita-direct/swd-ba30-sd/

●SHiROSHiTA Direct Yahoo!ショッピング店：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/shiroshita/swd-ba30-sd.html

●Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7YC7M8X









■SOUND WARRIORについて

SOUND WARRIOR(サウンドウォーリア)は、より上質なサウンドを、高いコストパフォーマンスで提供、仕事から遊びまで、“音とヒトのかかわりを心地よく”をコンセプトに、製品企画から開発、製造、販売、カスタマーサービスまで、すべて日本国内でおこなっているMADE IN JAPANのオーディオブランドです。

URL： https://soundwarrior.jp









■会社概要

商号 ： 城下工業株式会社(SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.)

所在地： 〒386-0015 長野県上田市常入1-1-58

代表者： 城下 徹

設立 ： 1961年8月

URL ： https://www.shiroshita.com