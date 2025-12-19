株式会社ゴルフダイジェスト社(本社：東京都港区新橋6-18-5、代表：木村 玄一)は、12月19日より、新作コミック『執事ゴルファーR(リボーン)』(著：雨川 みう 監修：田島 創志)の連載を、Myゴルフダイジェストにて開始いたしました。





■作品紹介

『執事ゴルファーR(リボーン)』は、18世紀の英国から現代日本へ転生した主人公が、ゴルフを通じて新たな人生を切り拓くスポーツコミックです。

従来のゴルフ漫画が持つ「技術の習得」や「勝負の世界」という側面に加え、昨今のトレンドである「転生要素」を大胆にミックス。ゴルフを切り口に、300年前との価値観の違いや進化を描きながら、新しい世界での主人公の挑戦を追っていきます。

＜あらすじ＞

時は18世紀、イングランド。由緒あるアシュフォード家に仕える優秀な執事見習い、ジンジャー・モリス。主君に忠誠を誓い、その生涯を捧げるはずだった彼は、正式な執事昇格を目前にして志半ばでこの世を去ってしまう――はずだった。

目覚めると、そこは現代の日本。鏡に映るのは、高校生・藤堂真治(とうどう しんじ)の姿だった。時代も国も身分も違う2人。しかし、彼らにはたった一つだけ共通点があった。それは、「ゴルフ」。

■ 著者プロフィール・コメント

著者名：雨川みう

青年誌で漫画家デビュー。その後、女性誌やビジネスコミックス、ゴルフコミックやパーゴルフなどで執筆。過去の連載作『ゴルめしむすめ旅(秋田書店)』は現在も電子で配信中。

■配信情報

●タイトル ： 『執事ゴルファーR(リボーン)』

●著者 ： 雨川 みう 監修：田島 創志

●連載開始日 ： 2025年12月19日(金)

●更新頻度 ： 毎週金曜日更新

●配信媒体 ： Myゴルフダイジェスト

■会社概要

社名 ： 株式会社ゴルフダイジェスト社

所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋6-18-5

事業内容： 月刊ゴルフダイジェスト、週刊ゴルフダイジェストなどの雑誌、

書籍等の発行。みんなのゴルフダイジェスト、

Myゴルフダイジェスト等ウェブサイトの運営。

ゴルフツアー企画・販売、会員権取引業、Eコマース、

イベント運営などゴルフ関連事業の運営

URL ： https://golf-digest.co.jp/