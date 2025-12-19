GDL Entertainmentから4組目となる新アイドルグループを発足。グループ名は『BLUE REGRET。』(略称：ブルリグ)。

2025年12月2日(火)、BOCCHI。 5th Anniversary LIVEのオープニングアクトでプレデビューを果たした。









■BLUE REGRET。とは

“蒼く残る後悔は、明日へ向かうメロディになる。”をキャッチコピーとしている。耳に残りやすく、歌いやすい旋律が中心の楽曲が主の音楽スタイル「メロディック」×「ロック」の造語「メロディックロック系アイドル」として11月14日に公式Xにて結成発表が行われた。

メンバーは来田蘭鈴(きだかりん)、小鳥遊玲(たかなしれい)、嶋猫つな(しまねこつな)、天音めろ(あまねめろ)の4人組。グループカラーの青×白のみで、メンバーカラーはない。





BLUE REGRET。12/20デビュー





■プレデビューはZepp SHINJUKU(TOKYO)

プレデビューライブは事務所のインディーズレーベル名を冠した「SEVENTEEN FES presents」として開催された「BOCCHI。5th Anniversary LIVE」のオープニングアクト。事務所の先輩にあたるBOCCHI。の記念すべき日に初めてステージに立った。オープニングアクトとはいえフロアには多くの観客。初ステージとは思えない凛々しさで、オリジナル曲3曲を披露した。特に1曲目の“Monologue”は力強く、疾走感のあるサウンドが特徴。彼女たちのパフォーマンスからはこれから始まる物語に希望と覚悟を秘めたように見えた。

プレデビューライブダイジェスト： https://youtu.be/TSQIyz83aE4





12/2Zepp新宿でプレデビュー





オープニングアクトを務めた





■12月20日(土)「IDOL∞INFINITY Christmas SP」@Ebis303にてデビュー

プレデビューから18日、2025年12月20日(土)に東京・恵比寿のEbis303にて行われる「IDOL∞INFINITY Christmas SP」で本デビューを果たす。

彼女たちが新しい風をアイドル界に起こせるか。今後に注目だ。









■12/20(土)4曲が順次サブスク配信開始！

【Monologue】

https://linkco.re/zZZDemYU

【透明なアムネジア】

https://linkco.re/Zdx35GM6

【You are mine!】

https://linkco.re/AZ0QVbD5

【現世闘歌】

https://linkco.re/scmsRtvS









《デビューライブ概要》

日程 ： 2025年12月20日(土)

会場 ： 東京・恵比寿のEbis303

LIVE ： 10：50～11：10

特典会 ： 11：20～12：20

チケット情報： https://ticketdive.com/event/idol_infinity_christmas_sp









《公式&メンバーSNS》

公式HP ： https://bluereg.club

X ： https://x.com/BLUEREGRET_GDL

Instagram： https://www.instagram.com/bluereg_official_/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@bluereg_official_

YouTube ： https://www.youtube.com/@BLUEREGRET_OFFICIAL





来田蘭鈴 ： https://x.com/karin_kida

小鳥遊玲 ： https://x.com/ReiTakanashi817

嶋猫つな ： https://x.com/shimaneko_tsuna

天音めろ ： https://x.com/mer0_amane