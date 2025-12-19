¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»ä¤¬¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«ーー¡©¡×±Ç²è¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×¡¢Ê¿ÄÍ¤Þ¤ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¤¬12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×¡ÊóîÆ£µþ»Ò¼ç±é¡¿¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¡Ë¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ÊÌ¡²è¡§Ê¿ÄÍ¤Þ¤ë¡¿¸¶ºî¡§¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ò12·î19Æü¤è¤êÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×¤Ï¡¢¸òºÝ¶Ø»ßµ¬Ìó¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·Çå½þÌ¿Îá¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ºîÉÊ¡£¡ÖÊ¥¤ËÎ©¤Ä¡×¡ÖLOVE LIFE¡×¤Î¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¼«¤é¤¬´ë²è¡¦µÓËÜ¡Ê¶¦Æ±¡Ë¤ò¼ê¤¬¤±¡¢À½ºî¤ËÌó10Ç¯¤òÈñ¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤ÆÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Îweb¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡ÖBUNCOMI¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¤¬¡¢12·î19Æü¤«¤é¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µ±¤«¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¸ÉÆÈ¤äµ¾À·¡¢¤½¤·¤Æ¼«¸Ê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÆ®¤¤¤ò¡¢±ÇÁü¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò±Ç²è¸ø³«¤è¤ê°ìÂÁá¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¥¨¥´¥µ¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Ë±ú¤àÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¿¿°á¡£
¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥°¥ëー¥×¤¬Âç¤¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÌðÀè¡¢Èà½÷¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ――¡©
¢£¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×½ñ»ï¾ðÊó
Ì¡²è¡§Ê¿ÄÍ¤Þ¤ë
¸¶ºî¡§¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï
ÈÎÇä²Á³Ê¡§75±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
