株式会社葵乃庄(所在地：栃木県日光市鬼怒川温泉、代表取締役社長：大関 貴之)が、JR宇都宮駅にて運営する「Jersey Mou Mou ～ジャージーモウモウ～」は、那須地域のジャージー牛乳を使用したミルクスイーツを提供しております。年末年始の手土産に向け、「赤と白のいちごティラミス」を2025年12月26日に発売いたします。





「赤と白のいちごティラミス」を発売





◆「栃木県は本州一の生乳生産地」であり、特に県北の那須地域は大変酪農が盛んな地域です。お店で使用しているジャージー牛乳は、乳脂肪分が高く、タンパク質が豊富であり、飼育にはこだわりの植物性飼料のみを与えているため、「クセ」が少なく、濃厚なコクはそのままに爽やかな美味しさを実現しております。









◆「赤と白のいちごティラミス」





「赤と白のいちごティラミス」





苺ティラミスクリームと、ミルクティラミスクリームを瓶に注ぎ込み、仕上げに真っ赤な栃木県産とちあいかと、真っ白な栃木県産ミルキークイーンの角切りをトッピングした、見た目にもおめでたいティラミスに仕立てました。年末年始のお手土産におすすめです。

価格 ：550円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆・ゼラチン









◆王道人気は「ミルクティラミス」





王道人気「ミルクティラミス」





ショップいち推しの、「ミルクティラミス」。ジャージー牛乳とマスカルポーネチーズのクリームの下には、バターでコーティングしたミルククッキーを敷き詰めた、なめらかで濃厚なのに爽やかな味わい。JR東日本様主催の「おみやげグランプリ」にて、北関東エリア賞を受賞しました。

当店のミルクティラミスを一口食べたら言わずにはいられない、「モぅ、デリシャス。」

価格 ：480円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆・アーモンド









◆宇都宮は餃子の街。餃子の形のティラミス「ギョーザモウモウ」？！





餃子の形のティラミス「ギョーザモウモウ」





ミルクティラミスクリームを餃子の皮に見立てた求肥で優しく包み、1つひとつ餃子のように仕上げました。付属の醤油に見立てたエスプレッソソースと、ラー油に見立てた苺ソースを付けて、お箸で食べる、見た目は餃子なのに、味はスイーツとそのギャップが大人気の商品です。

1日数量限定、店頭のみの限定販売商品です。

価格 ：1,380円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・大豆









◆Jersey Mou Mou～ジャージーモウモウ～について





ジャージーモウモウについて





「Jersey Mou Mou～ジャージーモウモウ～」は2020年7月にJR大宮駅内に出店されたミルクスイーツショップ「Nasu Jersey Mariage～那須ジャージーマリアージュ～」の姉妹店として、2021年3月12日(金)にJR宇都宮駅・宇都宮パセオ とちぎグランマルシェ内にオープンしました。「もっとジャージー牛乳の魅力をお届けしたい」という想いから、栃木県那須地域のジャージー牛乳を使用したミルクスイーツを開発、販売しております。









◆店舗

店舗名 ： Jersey Mou Mou～ジャージーモウモウ～

所在地 ： 栃木県宇都宮市川向町1番23号 宇都宮パセオ とちぎグランマルシェ内

TEL ： 028-650-7673

営業時間 ： 10：00～21：00 ＊駅ビルの営業に準ずる

公式サイト： https://nasujerseymariage.com/









◆会社概要

商号 ： 株式会社葵乃庄

所在地 ： 栃木県日光市鬼怒川温泉大原731番地26

代表者 ： 代表取締役社長 大関 貴之

設立 ： 平成7年4月2日

事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売 及び 品質管理ブランド店舗の

開発・運営・観光プロデュース業

資本金 ： 1,000万円

URL ： http://www.aoinosho.com/