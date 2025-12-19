サムティホールディングス株式会社(本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：小川靖展)の子会社であるサムティ株式会社は、2026年シーズン(本硬式野球部2年目のシーズン)に向けて、元広島東洋カープの玉木朋孝氏、元横浜DeNAベイスターズの山下幸輝氏とコーチ契約(以下「本契約」)の締結を合意しましたのでお知らせいたします。本契約により、玉木氏、山下氏は、野手コーチとしてチーム強化および選手指導に携わっていただきます。

サムティ硬式野球部は2025年の創部以降、練習環境整備やチーム運営の強化を進め、社会人野球の舞台で着実に基盤を築いてまいりました。2年目シーズンを迎えるにあたり、NPBプロ野球界で活躍された両氏を迎えることで、チームの戦力アップと選手の育成体制をさらに強化してまいります。

今後も、本硬式野球部の成長と地域貢献に向けて努力してまいりますので、ぜひご注目ください。









■プロフィール・メッセージ

【玉木 朋孝 野手コーチ】





玉木朋孝コーチ





生年月日： 1975年6月13日

出身地 ： 東京都

プロ在籍： 広島東洋カープーオリックス・ブルーウェーブー

オリックス・バファローズ

コーチ歴： 広島東洋カープー統一ライオンズ(台湾)





【メッセージ】

「この度、野手コーチに就任致しました玉木朋孝です。NPB、台湾プロ野球など様々な経験をサムティ硬式野球部に注いでいきたいと思います。目指すは社会人野球の『頂点』、よろしくお願い致します。」









【山下 幸輝 野手コーチ】





山下 幸輝野手コーチ





生年月日： 1993年1月31日

出身地 ： 千葉県

プロ在籍： 横浜DeNAベイスターズ

コーチ歴： くふうハヤテベンチャーズ静岡





【メッセージ】

「この度、野手コーチとして入団することになりました。山下幸輝です。社会人野球は初めての経験になるので僕も選手のサポートしながら勉強をし、選手と一緒に成長していきたいと思っています。勝利に貢献できるように全力で頑張ります。よろしくお願いします！」









＜会社概要＞

社名 ： サムティホールディングス株式会社

(英文名： Samty Holdings Co., Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長 小川 靖展

設立 ： 2024年6月3日

本社所在地： 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号 S-BUILDING新大阪

資本金 ： 26,840百万円(2024年12月31日現在)

事業内容 ： 不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、

ホテル開発・保有・運営事業等の事業を営むグループ会社等の

経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等

URL ： https://www.samty-holdings.com/