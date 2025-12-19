カレー製造メーカーの株式会社エム・トゥ・エム(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：伊藤 眞代)は、地域貢献活動の一環として、2025年11月27日(木)、鎌倉市立手広中学校にて特別授業を実施しました。授業テーマは「働くって何？」。当社営業部の社員2名が講師として登壇し、食品メーカーの仕事内容や仕事のやりがい、働く上で大切にしている姿勢などについて、生徒の皆さんに直接お伝えしました。

特別授業を行う、エム・トゥ・エム 営業部 伊藤優大





当日は、手広中学2年生・14名の生徒さんを対象に授業を行いました。特に、スパイスの香り体験には生徒の皆さんが強い関心を示しました。

授業を担当した当社営業部の伊東 正義・伊藤 優大の両名は、生徒の皆さんに向けて、仕事をするうえで大切なこととして、「報告・連絡・相談」「正しい言葉を遣うこと」といったメッセージを贈りました。

授業の最後には、「お客さんの信頼を得るために大切なことは何ですか？」といった質問や、「自分自身の将来に向けて、深く考えるきっかけになった」といった感想も寄せられ、若い世代が地元企業の仕事に興味を持ち、学びを深める時間となりました。





エム・トゥ・エムは、食育活動や学びの場の提供などを通じ、地域社会とのつながりを大切にする企業として、これからもさまざまな形で地域貢献活動を継続してまいります。









■鎌倉市立手広中学校 特別授業 概要

日時 ：2025年11月27日(木)

エム・トゥ・エム講義テーマ：「働くって何？」

講義内容：

〇エム・トゥ・エムってどんな会社？

〇担当者紹介(エム・トゥ・エム 営業部 伊東 正義、伊藤 優大)

〇エム・トゥ・エムで働くことになったきっかけ

〇「やりがい」ってどんなもの？

〇仕事で意識していること・心がけていること

〇ワークショップ「スパイスを体感してみよう」

当社製品に使用しているスパイスを実際に見て香りを体験するワークショップを実施。

カレーに使用される多様なスパイスの特徴・役割を学んでもらいました。

例)

・風味の主軸となる「香り系」スパイス：コリアンダー、クミン、フェンネル、

シナモン、グローブ、カルダモン、スターアニス(八角)、ナツメグ など

・カレーのスパイシーさと刺激を担う「辛味系」スパイス：赤唐辛子、ブラックペッパー、ジンジャー など

・「色付け系」スパイス：ターメリック など

・カレーにまろやかさやコクを加える「甘味・コク系」スパイス：フェネグリーク、甘草 など









■資料の一部

資料の一部(1)





資料の一部(2)





資料の一部(3)





資料の一部(4)









■株式会社エム・トゥ・エムについて

当社のルーツは東京日本橋で1928年に開業した「洋食レストラン太平洋」。1933年に日本で初めて商品化に成功した粉末ホワイトソースや、カレールーから続くメーカーです。創業から培われてきた洋食屋仕込みの製法を受け継ぎ、洋食屋の味をご家庭でお楽しみいただける商品づくりに取り組んでいます。「食は人を笑顔にする」をモットーに、安全で栄養価の高い原料を選び抜き、手間を惜しまない丁寧な製法を守り続けています。





MtoMオリジナル商品「薬膳カレールー」調理例









【会社概要】

会社名 ： 株式会社エム・トゥ・エム

所在地 ： 神奈川県鎌倉市笛田1-4-4

代表者 ： 代表取締役 伊藤 眞代

設立 ： 1999年11月16日

URL ： http://mtomnet.co.jp

事業内容： カレールー(フレーク)、ビーフシチュールー(フレーク)、

粉末ホワイトソース、カレールー関連商品の企画・製造・販売

公式オンラインストア： https://mtomnet.co.jp/collections/all

公式Instagram ： https://www.instagram.com/mtom_official_/





株式会社エム・トゥ・エム









