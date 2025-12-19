医療事業者向け研修コンテンツを提供するヴェクソンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：兼久隆史）は、専門誌『特定行為看護』Vol.2 No.2を2025年12月20日（土）に発売いたします。

特定行為研修制度開始から今年で10 年。特定看護師が現場で繰り出す卓越した手技は、今や特定看護師自身のみならず、研修修了から日が浅い“ 後輩” 特定看護師、さらにこれから特定看護師を目指そうという若手看護師にも受け継ぐべきワザです。特集１では特定看護師の「手技」に焦点を当て、今多くの特定看護師が実践し、特定看護師が行う手技として浸透しつつあるPICC 挿入をはじめ、動脈穿刺、気管カニューレの交換、そして、特定行為実践において活用の場が広がっているエコーガイド下穿刺の基本、の4つを取り上げます。具体的な手順や実践ポイントについて、豊富な写真とともに解説します！［手技１］エコーガイド下穿刺の基本 静脈ラインの確保を例として［手技２］PICC の挿入と管理［手技３］動脈穿刺と留置後の管理［手技４］気管カニューレの交換

「特定行為研修修了者の実践事例が読みたい」という多くの声に応え、毎号、共通科目・区分別科目からそれぞれ1 科目（領域）を取り上げ、特定行為を実践した事例について手順書とともに紹介します。特定行為研修修了者が臨床で遭遇しがちな、もしくは判断や対応などに迷う場面について、「医師からのコメント」としてその評価も掲載。実際の手順を具体的にイメージできる、実践ですぐに役立つシリーズ特集です。１．事例からわかる 共通科目 完全マスター 臨床薬理学 編２．事例からわかる 区分別科目 完全マスター ろう孔管理関連 編３．事例からわかる 区分別科目 完全マスター 創傷管理関連 編

本調査は、北陸３県の特定行為研修を修了した看護師を対象に、特定行為の実施状況を包括的に明らかにすることを目的としたアンケート結果に基づき分析しています。

**【特集１】次世代に受け継ぎたい！ 特定行為の手技４選** 手技１：エコーガイド下穿刺の基本 静脈ラインの確保を例として 手技２：PICC の挿入と管理 手技３：動脈穿刺と留置後の管理 手技４：気管カニューレの交換**【特集２】〈シリーズ〉事例からわかる 共通科目・区分別科目 完全マスター** １．事例からわかる 共通科目 完全マスター 臨床薬理学 編 ２．事例からわかる 区分別科目 完全マスター ろう孔管理関連 編 ３．事例からわかる 区分別科目 完全マスター 創傷管理関連 編**【特別記事】アンケート調査報告 ー 北陸３県における 特定行為研修修了看護師の実践状況と課題****【連 載】****■＜巻頭連載＞わたしと特定行為研修** 第５回：特定行為研修を契機とした看護実践の変化と地域への広がり**■特定看護師へのエール！** 特定看護師の力で進化する医療現場―挑戦・成長・そして未来へ**■手技別・特定行為ワンポイントレッスン～うちの施設ではこうしています！～** 第６回：「 動脈血液ガス分析関連」の実践 ● 直接動脈穿刺法による採血 ● 橈骨動脈ラインの確保**■特定看護師の活動レポート** 第６回：つながる連携、広がる可能性～特定行為看護師が支える迅速なケアと協働 ●東広島医療センター**■特定行為実践のショート事例集～成功事例・困難事例からピットフォールまで～** 第５回 ●住み慣れた老人ホームで！ 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル（PICC）留置後に中心静脈栄養を開始した事例 ●特定看護師によるデブリードマンとネットワーク活用を通じた褥瘡管理の事例 ●がん患者の栄養管理を早期から開始し自宅退院に導いた事例**■薬別・特定行為ワンポイントレッスン** 第５回：降圧薬ニカルジピン塩酸塩はどんな薬？**■道又元裕のBIG MOUTH** 第２回：「特定行為看護師」という名の新種族**■事例でわかる！臨床推論** 第６回：不十分な情報のもとで考える力～限られた情報からどのように考え、何を優先するか？**■他のトコロの手順書、見てみたい！実践的手順書例集** 第５回：呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 非侵襲的陽圧換気の設定の変更**■誌上版！定着化支援ライブ「推論Q」** 第６回：テーマ「動脈血液ガス分析関連」**■「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」につよくなる! 栄養管理の知識と技術** 第５回：経腸栄養～栄養剤の種類と特徴、投与ルートの選択と合併症～

誌 名：『特定行為看護』Vol.２ No.２発 行：2025年12月20日（年４回発行、９月・１２月・３月・６月）定 価：3,630円（本体3,300円＋税）I S B N：978-4-910689-17-3発行所：ヴェクソンインターナショナル株式会社

**【大特集】特定看護師の臨床推論**ー 押さえておくべき知識と活かし方 ー特定看護師に必須の臨床推論を、基礎知識から7Step の実践的手法まで体系的に解説します。各領域（在宅、麻酔管理、外科術後、緩和ケア、ほか）の事例と医師コメントを通し、現場での活用を具体的に示す内容です。※内容に一部変更が生じる場合があります。**次回もお楽しみに！**

当社は、医療従事者向けにICTを活用した教育コンテンツを企画・提供している会社です。特に看護分野に注力し、基礎から臨床・訪問看護、看護管理まで幅広い内容を展開。約2,300の医療施設で導入され、現場経験豊富な専門家が制作に関わることで、実践的かつ高品質なコンテンツを提供しています。

**会社名：ヴェクソンインターナショナル株式会社**代表者：代表取締役 兼久 隆史所在地：東京都千代田区神田錦町3-15 NTF竹橋ビル8階事業内容： ・ヘルスケア分野（医療・福祉等）における事業計画・実施及びコンサルタント業務全般 ・医療・福祉・保健における教育研修業務 ・システムの企画、開発、設計、販売、管理等の業務 ・出版業務 ・人材紹介業連絡先：TEL 03-6272-8408／FAX 03-6272-8409E-mail：info@vexon-intnl.com

