3月3日はジグソーパズルの日！国内ジグソーパズルメーカー7社で運営する「ジグソーパズルメーカー会」にて記念日登録しております。2025年に初開催し、白熱の大会となった【ジグソーパズルメーカー会公式大会】の第2回を開催いたします！今後も「3月はジグソーパズルを楽しもう！」をスローガンにジグソーパズルの啓蒙活動の一環として推進していきます。【開催日】2026年2月14日（土） 【開催場所】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス Room１ https://hulic-hall.com/access/＜ジグソーパズルメーカー会 加盟社＞1. 株式会社アップルワン2. 株式会社エポック社3. 株式会社エンスカイ4. 有限会社キューティーズ5. 株式会社テンヨー6. 株式会社やのまん7. 株式会社ビバリー【参加資格】オープンクラス（年齢制限なし） どなたでもご参加いただけます。【応募定員】ソロマッチ(1名個人戦) 40名 先着順デュオマッチ(2名チーム戦) 20チーム計40名 先着順※デュオマッチのご応募は代表者1名様がエントリーし、チーム名をご登録ください。※定員に達しましたら応募ページをクローズいたします。あらかじめご了承ください。【開催時間】開場 10時30分～開会式 11時15分～ソロマッチ開始 11時30分～13時（制限時間：1時間30分）表彰式 13時15分～※大会開始15分前までには必ずご来場ください。スタート時間は厳守いたしますので、遅れて参加される場合はその分の時間は考慮いたしませんのでご了承ください。※当日の進行状況により時間が前後する場合がございます。※ソロマッチのみご参加の方は終了後ご退出いただけます。デュオマッチ受付 14時30分～デュオマッチ開始 14時45分～15時45分（制限時間：1時間）表彰式 16時～閉会式 16時15分～(17時完全撤収)【参加費用】 ソロマッチ 3,000円デュオマッチ 1チーム 4,000円大会当日受付にて現金にてお支払いください。出来るだけ釣銭のないよう、ご協力いただけますようお願いいたします。【大会使用パズル】ソロマッチ 300ピース (パズルはそのままお持ち帰りいただけます）デュオマッチ 300ピース（パズルはそのままお持ち帰りいただけます）【大会ルール】制限時間内に組み上げていただき、完成した方から自己申告にて終了を知らせていただきタイムを測ります。制限時間内に組み上がらなかった場合は、組み上がらなかったピースを数え、組みあがったピース数を算出し、スコアとします。（例 300ピース中213ピース完成）最速タイム順に順位を算出し、1位～3位までを表彰いたします。【入賞景品】※ソロ、デュオ共通 1位・・・フレーム付表彰状＋ジグソーパズル3個2位・・・フレーム付表彰状＋ジグソーパズル2個3位・・・フレーム付表彰状＋ジグソーパズル1個※大会終了後、入賞者以外でじゃんけん大会 優勝者 ジグソーパズル1個【参加賞有】▼参加概要、エントリーはこちらからソロ戦https://docs.google.com/forms/d/11AjhaR9bXGAeXYStaNzdXxl_xl3r725vVkWR9VlW_P8/previewデュオ戦https://docs.google.com/forms/d/138Sw_YMQBHIPj8Rlfk7btKcTDt-Ju65t8nrkpfm1LOo/preview

https://newscast.jp/attachments/40ZzOpLgZ4KC9uge4ebK.jpg