株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、東洋水産株式会社(本社：東京都港区 代表取締役社長：住本 憲隆)とのコラボレーションにより、東洋水産のロングセラー商品「マルちゃん 赤いきつねうどん」「マルちゃん 緑のたぬき天そば」をモチーフにしたGiGOグループのお店限定景品を、全国のGiGOグループのお店で展開いたします。

「赤いきつね派？緑のたぬき派？」応援クレーンゲーム機が登場！

期間中、全国のGiGOグループのお店に「赤いきつね派？緑のたぬき派？」応援装飾のクレーンゲーム機が登場いたします。ゲットできる景品は、実物の「赤いきつねうどん」と「緑のたぬき天そば」に、それぞれの「でか盛」タイプと「まめ」タイプの異なるサイズ4個がセットになった特別パックです。■開催期間：2025年12月20日(土)～2026年1月12日(月･祝)■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、約300店舗■景品名 ：・「赤いきつねうどん(東日本向け)4個詰め合わせアソート」 内容：「赤いきつねうどん」でか盛り2個＋通常サイズ1個＋まめサイズ1個 ・「緑のたぬき天そば(東日本向け)4個詰め合わせアソート」 内容：「緑のたぬき天そば」でか盛り2個＋通常サイズ1個＋まめサイズ1個

GiGOグループのお店限定景品

マルちゃんの人気ロングセラー商品「赤いきつねうどん」と「緑のたぬき天そば」をモチーフにした、GiGO限定デザイン雑貨2アイテムが全国の店舗に登場いたします。■景品名：赤いきつねと緑のたぬきワイヤレスイヤフォン～GiGO限定～(全2種)■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、約300店舗■展開予定日：2025年12月27日(土)より順次登場予定■景品名：赤いきつねと緑のたぬきミニチュアBC※ボールチェーン～GiGO限定～(全2種)■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、約250店舗■展開予定日：2025年12月27日(土)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはすべてイメージです。

GiGO公式Instagram「マルちゃん 赤いきつね派？緑のたぬき派？GiGOで応援キャンペーン」

GiGO公式Instagramアカウントをフォローのうえ、対象の投稿へ「応援コメント」を送っていただいた方全員に、「赤いきつねうどん」「緑のたぬき天そば」関連景品が展開された、対象クレーンゲーム機で利用できるサービス券をもれなくプレゼントいたします。(サービス券はGiGO公式InstagramのDMより、即日送信いたします)なお、「赤いきつね派？緑のたぬき派？」の応援装飾が付いたクレーンゲームに掲載されているQRコードからも、当キャンペーンに参加することができます。さらに、応援コメントを送ってくれた方の中から抽選で10名様に、GiGO限定景品「赤いきつねと緑のたぬき」2アイテム(各2種ずつ)＆「赤いきつねうどん」「緑のたぬき天そば」3サイズの商品を詰め合わせた「コンプリートセット」をプレゼントいたします。■開催期間：2025年12月20日(土)～2026年1月12日(月･祝) ■Instagram：https://www.instagram.com/genda_gigo/■応募規約：https://tempo.gendagigo.jp/official_instagram_cp/index.html

著作権表記

© TOYO SUISAN KAISHA, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.© GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved