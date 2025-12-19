道の駅おがわまち(運営：株式会社LSP、所在地：埼玉県比企郡小川町)は、2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)の期間で「冬のごちそうフェスタ 詰め放題＆ふるまい祭り」をまで開催します。本イベントでは「農産物詰め放題」「極細いもけんぴ詰め放題」「埼玉県産深谷ねぎ即売会＆ねぎ焼きコーナー」「年始ふるまい祭り」などを予定しています。

里山ごはん食堂「里山農園プレート“海老とズワイガニのグラタン”」や「蟹かき卵うまトロ餡かけ年明けうどん」、ベーカリーおがわっ子「田舎ぜんざいキューブぱん」等限定グルメまで。

■冬の旬の味覚を存分に味わい、体験する9日間の祭典～冬のごちそうフェスタ～

道の駅おがわまちは、体験型イベントを通して旬の味を楽しんでいただき、日頃のご愛顧への感謝をお伝えすることを目的に、年末年始の特別企画を実施します。詰め放題やふるまいのほか、館内飲食店の季節メニューも登場し、この時期ならではの食体験に触れていただける機会をご提供します。





・農産物詰め放題リレー

埼玉県産を中心とした食材を日替わりでご用意し、年末年始の献立づくりにも活用いただける詰め放題企画です。各日おひとり様1回限りで、なくなり次第終了となります。

開催時間：各日9:00～

開催場所：店頭特設会場

価格 ：500円(税込)

※各日先着100名様限定





【開催日】

12月27日：ミニトマト詰め放題 (埼玉県産)

12月28日：深谷ねぎ片手掴み放題(埼玉県産)

12月29日：白菜抱え込み放題 (茨城県産)

12月30日：大根片手掴み放題 (茨城県産)

12月31日：さつまいも詰め放題 (埼玉県産他)





農産物詰め放題リレー※写真は過去に開催した際の様子









・年末ありがとう丼限定販売

きたる2026年にちなんで、260円(税込)の数量限定海鮮丼をご用意しました。

開催日 ：12月27日～31日 各日9:00～

開催場所：店内海鮮丼売場

※対象商品は各限定20食、おひとり様1杯限りとさせていただきます。

※日替わりでの販売となります





ネギトロ丼(通常価格756円)

アレルギー：大豆





まかない丼(通常540円)

アレルギー：卵・小麦・さけ・ごま・大豆





まぐろサーモンアボカ丼(通常1,080円)

アレルギー：小麦・さけ・いくら・ごま・大豆





左から)ネギトロ丼／まかない丼／まぐろサーモンアボカ丼









・極細いもけんぴ詰め放題

店内工房でカラッと揚げ、たっぷり蜜に絡めたポリポリ食感がやみつきになる人気商品が詰め放題に！

開催日 ：12月30日・1月2日 9:00～

開催場所 ：店頭特設会場

価格 ：500円(税込)

アレルギー：小麦・大豆

※無くなり次第終了となります

※各日先着50名限定





極細いもけんぴ詰め放題









・埼玉県産深谷ねぎ即売会＆ねぎ焼きコーナー

今が旬の埼玉県産深谷ねぎを購入いただいたお客様は炭火で焼き、その場で味わえる体験型イベントです。

開催日：2026年1月1日～3日 9:00～15:00

価格 ：150円／本、600円／kg(税込)

※天候不良の場合中止となる場合があります





埼玉県産深谷ねぎ即売会＆ねぎ焼きコーナー









・年始ふるまい祭り

年始の来場者へ感謝を込めて日替わりで温かいお食事のふるまいをご提供します。

開催時間：各日9:00～

開催場所：店頭特設会場

価格 ：無料

※無くなり次第終了となります

※各日先着100名様限定





【開催日】

1月1日：オガワソフト「ミニぜんざい」

1月2日：テイクス様「けんちん汁」

1月3日：里山ごはん食堂「あら汁」

1月4日：里山ごはん食堂「かに雑炊」









■お食事処では冬限定グルメがいっぱい あったかグルメ、お正月限定グルメも

＜里山ごはん食堂＞

周囲を山々で囲まれた有機の里小川町。流れる豊かな水が循環し、自然の恵みから生まれる美味しい食材。生産者さんの想いが巡り食文化や人の輪が巡ります。巡り巡った恵みと想いを込めて真心込めて作ります。





「蟹 かき卵うまトロ餡かけ 年明けうどん」

2025年調味料選手権 出汁部門 ≪最優秀賞受賞≫の『かにつゆ』を使用した蟹のかき卵餡かけうどん。お正月にぴったりな蟹をお楽しみ頂けます

販売日 ：1月1日～

価格 ：1,980円(税込)

アレルギー：エビ・カニ・小麦・卵・大豆

※数量限定





蟹 かき卵うまトロ餡かけ 年明けうどん









「里山農園プレート“海老とズワイガニのグラタン”」

魚介の旨味たっぷりのベシャメルソースの海老とズワイガニのグラタンをメインに秋の旬のお惣菜が並んだ心も体も満足なプレートです

販売日 ：12月3日～

価格 ：2,695円(税込)

アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆・さば・豚肉・鶏肉





里山農園プレート 海老とズワイガニのグラタン









「里山野菜の“埼玉煮ぼうとう”」

心も体も芯から温まる名物！埼玉煮ほうとう、具沢山のかぼちゃの溶け込んだ秩父味噌使用の出汁でじっくりと煮込みました。埼玉産黒舞茸、椎茸の風味も抜群です

販売日 ：12月3日～

価格 ：1,408円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・さば・大豆・鶏肉





里山野菜の埼玉煮ぼうとう









＜ベーカリーおがわっ子＞

埼玉小川町を遊び心のある具いっぱいのパンと明るい笑顔で元気にする、明るく楽しいパン屋さん





「おしるこキューブぱん」

たっぷりあんに浸る大粒白玉入りキューブぱん。

販売期間 ：1月1日～4日

価格 ：550円(税込)

アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆





おしるこキューブぱん









「みたらしキューブぱん」

ほんのり甘いキューブぱんにカスタードクリームを注入、仕上げに濃密みたらし餡をたっぷりまとわせた、飲めるほど濃厚な和スイーツぱん

販売期間 ：12月24日～

価格 ：420円(税込)

アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆





みたらしキューブぱん









＜けんぴとみたらしおがわ庵＞

店内の工房でつくるみたらしが自慢の、けんぴとおだんごのお店





「いちご大福」

埼玉県産の旬のいちごを使用したいちご大福

販売期間 ：12月27日～

価格 ：400円(税込)

アレルギー：大豆





いちご大福









〇新春初売り 福袋

各売場から年始限定の福袋をご用意します。

販売期間：1月1日～3日





【けんぴとみたらしおがわ庵】

おすすめスイーツ福袋

価格：2,026円(税込)※通常価格4,000円相当

先着15名/日





おすすめスイーツ福袋









【べーかりーおがわっ子】

人気商品詰め合わせ福箱

価格：2,026円(税込)※通常価格5,000円相当

先着3名/日





人気商品詰め合わせ福箱









【物販コーナー】

道の駅おがわまち お土産詰め合わせ福袋

価格：3,000円(税込)※通常価格5,000円相当

先着20名/日





道の駅おがわまち お土産詰め合わせ福袋の販売









【農産直売所】

お正月野菜／鍋野菜／カレー野菜福袋

価格：540円(税込)※通常価格1,200円相当

先着10名/日

※なくなり次第終了





〇新春大抽選会

年の初めの運試し企画。期間中道の駅おがわまち物販飲食棟での当日のお買い上げレシートを会場にお持ちいただくと、3,000円(税込)毎に1回(複数レシートの合算可)ご参加頂けます

開催期間：1月1日～4日

開催場所：店舗出口前









■伝統工芸施設 新春特別企画「小川和紙でつづる一年の抱負」

三が日限定で、伝統工芸施設にて小川和紙に“新たな一年の抱負”を書き記す書初め体験を開催します

伝統の和紙に想いを込め、新年のスタートを清々しく迎える特別企画です。

開催期間：1月1日～3日

開催時間：10時～15時 ※ミニ縁日も同時開催します

参加費 ：200円/回





小川和紙でつづる一年の抱負









■「道の駅おがわまち」について

都心からわずか1時間半。埼玉県の中央部よりやや西に位置し、外秩父の緑豊かな山々に囲まれた小川町は、市街地の中央を一級河川・槻川(つきがわ)が流れ、清らかな水に育まれた伝統産業「小川和紙」が今も伝わります。和紙や酒造をはじめとする地場産業で栄えてきたこの町は、豊かな自然と歴史・文化が調和する佇まいから、“武蔵の小京都”とも呼ばれてきました。また、雄大な自然と清らかな水によって発酵や醸造の文化も根付き、土地の風土が育んだ多彩な食文化が、今も大切に受け継がれています。そこで、当施設が掲げたコンセプトが、「手漉き和紙と有機の里」。道の駅が地域活性化交流拠点として「人と自然と食が結び合う、小川町の輝き―小川町の想いと恵みを繋ぐ場所」へ。

小川町の歴史・文化・自然が織りなす魅力を未来へとつなぎ、心ふれあう場所を提供いたします。





道の駅おがわまち









■管理運営

会社名 ： アイル・コーポレーション株式会社

代表者 ： 代表取締役 町田 哲雄

所在地 ： 埼玉県さいたま市浦和区常盤2-9-10

主な事業内容： PPP事業、総合ビルメンテナンス業務、施設運営マネジメント業務、

医療関連サービス業務、グラウンド・公園緑地管理業務、

飲食施設関連サービス業務、住宅関連サービス業務

公式サイト ： https://www.i-ll-group.co.jp/i-ll/









会社名 ： 株式会社TTC

代表者 ： 代表取締役 河越 康行

所在地 ： 静岡県熱海市上多賀686番地

主な事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理、

ブランド店舗の開発・運営、地域創生コンサルタント事業、

店舗プロデュース全般、食のテーマパークの開発・運営、

道の駅の運営、観光土産品の企画・開発・卸販・販売、

美容・健康関連商品の企画・開発・卸・販売、宿泊・温浴事業、

6次産業化ビジネス(農業)

公式サイト ： https://www.ttc-gr.co.jp/









■施設運営

会社名 ： 株式会社LSP

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 埼玉県比企郡小川町東小川2丁目22番地1

主な事業内容： 道の駅おがわまちの管理運営、観光土産品の開発、製造及び販売、

工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://lsp-ogawatown.com/