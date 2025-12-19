株式会社COLLECT(所在地：茨城県常総市水海道橋本町)が運営する「道の駅常総」(所在地：茨城県常総市むすびまち)では、2025年12月20日(土)から12月25日(木)までの期間、「道の駅常総ご褒美クリスマス2025」を開催いたします。

本イベントでは、道の駅常総内にある各店舗から、クリスマスシーズンを彩る限定メニューが多数登場します。特に、海鮮をケーキに見立てた「海鮮ブッシュドノエル寿司」をはじめ、「TAMAGOYAのクリスマスケーキ」や「ぼくの星降るクリスマスサンデー」など、華やかな全12種のメニューを取り揃えました。また、お子様向けの無料イベント「届け！サンタさんにお手紙を書こう！」も実施いたします。

今年のクリスマスは、食のテーマパークである道の駅常総で、ご家族やご友人とのお食事をぜひお楽しみください。

道の駅常総 公式サイト： https://www.michinoeki-joso.com/





道の駅常総が贈る「ご褒美クリスマス2025」









■道の駅常総クリスマスイベント2025詳細

道の駅常総は、食のテーマパークとして、道の駅を訪れるお客様に常に新しい「食」の感動と体験を提供しています。クリスマスという特別な日のお食事やケーキを道の駅常総で楽しんでいただきたいという想いから、クリスマスにちなんだ多彩なメニューとイベントをご用意いたしました。食卓を華やかに彩るメニューや、店内で製造しているスイーツを通して、お客様の特別なクリスマスを応援いたします。









■お子様も楽しめる無料イベントを開催！

イベント期間中、店内で無料でご参加いただけるお子様向け企画を実施します。

・届け！サンタさんにお手紙を書こう！

店内サービスカウンター、中央レジ台付近にメッセージカードと塗り絵をご用意しています。メッセージを書いてお芋専門店いもとわ(1F店内左奥)のレジへ持ってきていただいたお客様にキャンディーをプレゼントいたします。さらに、完成した塗り絵とメッセージカードの両方を持参された方には、キャンディーを2個プレゼントいたします。

参加料金：無料

(※)無くなり次第終了となります。





届け！サンタさんにお手紙を書こう！









■【いなほ食堂】フォトジェニックな「クリスマス海鮮ケーキ」各種

和食レストラン「いなほ食堂」では、12月6日(土)～12月25日(木)の期間海鮮をクリスマスケーキに見立てた、驚きと美味しさを兼ね備えたメニューをご提供します。





「クリスマス海鮮ケーキ」





・海鮮ブッシュドノエル寿司

うに、いくら、しらす、ネギトロ、鯛、マグロを使用した、ブッシュドノエルをイメージした海鮮寿司です。見た目のインパクトと豪華な海の幸が楽しめます。

価格 ：2,090円(税込)

アレルギー：小麦・いくら・大豆

(※)本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。





・サーモンローズのショートケーキ丼

マスカルポーネチーズクリームが海鮮と相性の良い、ショートケーキ仕立ての丼です。マグロ、サーモン、鯛、帆立モナカが入っています。

価格 ：1,870円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・さけ・いくら・大豆





・雪化粧の海鮮モンブラン丼～マグロとサーモンとしらす～

マグロとサーモンの海鮮丼に、クリームチーズとしらすを雪に見立ててたっぷりとかけました。和洋折衷の味わいです。

価格 ：1,650円(税込)

アレルギー：乳成分・さけ

(※)本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。





・半身サンターチキン

クリスマスにぴったりの、半身分の限定フライドチキンです。ご家族皆様でお召し上がりください。

価格 ：900円(税込)

アレルギー：小麦・鶏肉・大豆





半身サンターチキン









■【TAMAGOYA常総】自慢の「天てり卵」を使ったクリスマス限定メニュー

たまご専門のレストラン・ハウスでは、2025年12月20日(土)～12月25日(木)の期間、「天てり卵」を使ったクリスマス限定のケーキやオムライスが登場します。

(※)クリスマスケーキのご予約は12月17日まで。当日も数量限定で販売します。ぼくのいがいチョコメロンパンX'masDXは、ご予約のみの販売となります。





・とろけるチーズつくば鶏フライドチキンとまとオムライス

「天てり卵」を使ったオムライスに、トマトソースとバジルが香る一皿。目の前でとろ～りチーズをかけて提供します。

価格 ：2,035円(税込)

アレルギー：卵・鶏肉・牛肉・乳成分・大豆・りんご





とろけるチーズつくば鶏フライドチキンとまとオムライス





・いちごとピスタチオのカリとろブリュレパンケーキ

常総市の柳田農園さんの苺を使用し、「天てり卵」のふわふわパンケーキとカスタードクリームを一緒にブリュレしました。ピスタチオアイスと2種類のベリーソースを添えています。

価格 ：1,780円(税込)

アレルギー：卵・乳成分・小麦・アーモンド・大豆





いちごとピスタチオのカリとろブリュレパンケーキ





・TAMAGOYAのクリスマスケーキ

「天てり卵」のスポンジケーキとカスタードクリームに、常総市の柳田農園さんの苺と生クリームを贅沢に使いました。

価格 ：4号(12cm)2,900円(税込)

5号(15cm)3,600円(税込)

6号(18cm)4,300円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・ゼラチン・大豆

(※)カフェレストランでは、スイーツセットとしてもお召し上がりいただけます。





TAMAGOYAのクリスマスケーキ





・天てりプリンのクリスマスたまごケーキ

「天てり卵」で作ったプリンやカスタードクリーム、スポンジ生地で仕上げた、プリンアラモードのようなオリジナルのたまご型ケーキです。

価格 ：5号(15cm)3,600円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・ゼラチン・大豆





・芋とわの苺とお芋のロールケーキ

「天てり卵」と茨城県産の米粉を使ったしっとり生地で、さつま芋クリームとマスカルポーネクリーム、苺とほっくり焼き芋を包みました。

価格 ：16cm 3,600円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・ゼラチン・大豆・胡麻





・ぼくのいがいチョコメロンパンX'masDX

濃厚ピスタチオチョコクリームと店内で製造しているクッキーが可愛らしい、大人数向けの特別なメロンパンです。

価格 ：15～20人前 4,700円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・ゼラチン・大豆

(※)ご予約のみの販売です。









■【ぼくとメロンとベーカリー。】クリスマス限定サンデーやメロンパン

メロンパン専門店「ぼくとメロンとベーカリー。」からもクリスマス仕様の限定商品が登場します。

・ぼくのホワイトクリスマスメロンパン

ホワイトチョコを使い、クリスマスツリーをイメージして仕上げたメロンパンです。

商品名 ：ぼくのホワイトクリスマスメロンパン

価格 ：600円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・卵・大豆・ゼラチン

(※)販売数に限りがございます。





ぼくのホワイトクリスマスメロンパン









・ぼくの星降るクリスマスサンデー

2025年12月15日(月)～12月25日(木)の販売です。人気の「メロメロモンブランソフト」のモンブランクリームをクリスマスツリーに見立てたサンデーです。中には店自慢のメロンパンを入れ、ストロベリーソースとメロン＆ミルクソフトが入っています。

商品名 ：ぼくの星降るクリスマスサンデー

価格 ：600円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・卵・大豆





ぼくの星降るクリスマスサンデー









■「たまご専門店TAMAGOYA常総ハウス・レストラン」について

道の駅常総内に併設されており、オリジナルブランド卵の「天てり卵」を中心に、天てり卵を使ったプリン、シュークリームなどのスイーツを販売しております。また、カフェレストランではオリジナルブランドの天てり卵を使用したパンケーキや、親子丼、オムライス、常陸牛ハンバーグなどのお料理を提供しております。

たまごのさまざまなおいしさを届け、みんなの笑顔が溢れる一日になりますように想いを込めて私たちはお客様をお待ちしております。









■「道の駅常総」について

圏央道常総インターチェンジを出て直ぐ、国道294号線沿いにあり、茨城県南の玄関口に位置する道の駅です。茨城・常総の魅力を全国に発信すべく、常総市の豊かな自然が育んだ多様な農産物を主に扱う「農産物直売所」をはじめ、常陸牛やローズポーク、つくば鶏といった特産品などを味わえる「お食事処」、全国トップクラスの生産量を誇る茨城県のさつまいもや、茨城メロンを活用したオリジナルスイーツ、土産品を展開する「ショップ」などが並び、当駅でしか買えない・味わえない商品・メニューを約1,500アイテム集めた「食のテーマパーク」です。





道の駅常総









■施設概要

名称 ： 道の駅常総

所在地 ： 〒300-2508 茨城県常総市むすびまち1番地

面積 ： 約20,000m2

建物形式 ： 鉄骨造

駐車台数 ： 普通車114台／大型車48台／身障者用4台／

EV充電2台(24時間利用可能)計168台

施設設備 ： ・トイレ

・地域振興施設 - 物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、屋内プレイルーム、屋外交流広場、子どもの遊び場、

芝生広場、ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆無線LAN、

展望デッキ、情報コーナー

・避難場所、備蓄倉庫・EV急速充電器

営業時間 ： 午前9時～午後5時(※時期等に応じて変動あり)

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/

公式Instgram： https://www.instagram.com/gogojoso/









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社COLLECT

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 茨城県常総市水海道橋本町3600番地2

主な事業内容： 道の駅常総の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

食料品の販売、飲食店の経営、地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/