マルベル堂監修「アクリルプロマイドVo1」カプセルトイ専門店#C-praにて先行販売開始。
株式会社リアライズ（東京都台東区、代表：佐藤正裕）は、浅草マルベル堂監修による「アクリルプロマイド」シリーズの第一弾がカプセルトイ専門店#C-praにて選考販売を開始しました。
第一弾は渡辺プロダクション所属のタレント12人がラインナップされています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337400&id=bodyimage1】
【ラインナップ】
（1）沢田研二
（2）ザ・タイガース
（3）キャンディーズ
（4）小柳ルミ子
（5）天地真理
（6）アグネス・チャン
（7）ザ・リリーズ
（8）石川ひとみ
（9）太田裕美
（10）大原麗子
（11）アン・ルイス
（12）三木聖子
【製品仕様】
素材：アクリル
サイズ：約5cm
価格：400円
【先行販売店舗一覧】
#C-pla 原宿竹下通り店
#C-pla 渋谷センター街
#C-pla 東急プラザ表参道オモカド
#C-pla イオンモール川口
#C-pla エミテラス所沢
#C-pla ルミネ大宮
#C-pla アドホック新宿
#C-pla イオンモール須坂
#C-pla イオンモール熱田
#C-pla イオンモール豊川
#C-pla 名古屋サカエチカ
#C-pla 名古屋大須
#C-pla 豊橋駅カルミア
#C-pla 浜松メイワン
#C-pla 姫路駅前みゆき通り店
#C-pla 三宮センター街
#C-pla minamoa広島
#C-pla ゆめタウン呉
#C-pla ゆめタウン福山
#C-pla HAB＠熊本
#C-pla ゆめタウン光の森
#C-pla ゆめタウン博多
【権利表記】
（C） WATANABE PRODUCTIONS CO., LTD
（C） 2022 Marubelldo,Allright Reserved.
本件に関するお問い合わせ：
株式会社リアライズ トイ事業部
toy@realize-net.com
配信元企業：株式会社リアライズ
