pH複合電極の世界市場2025年、グローバル市場規模（充電式、非充電式）・分析レポートを発表
2025年12月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「pH複合電極の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、pH複合電極のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
________________________________________
最新調査によると、世界のpH複合電極市場は2024年に約1.25億ドルで評価され、2031年には約2.06億ドルへ拡大する見通しです。
期間中の年平均成長率は7.4％とされ、水質管理の高度化、環境規制の強化、産業排水処理の需要増加などが市場成長の主な推進要因となっています。
一般的なpH複合電極は、先端部にガラス膜を使用し、液絡部にはセラミックが採用されており、用途に応じてスリーブ構造を備えた製品も存在します。卓上用電極は強酸から強アルカリまで幅広い液体試料に対応できるよう設計されており、研究機関や各種産業で広く使用されています。
本レポートでは、米国の関税政策や国際的な政策対応が競争構造、地域経済、サプライチェーンへ与える影響についても評価し、市場環境を多角的に分析しています。
________________________________________
調査の特徴と目的
________________________________________
本レポートは、世界のpH複合電極市場について定量分析と定性分析を用いて詳細に評価しています。メーカー別、地域・国別、製品タイプ別、用途別に市場規模と成長動向を整理し、需給の変化、価格動向、技術革新、規制の影響、産業構造の変化など、需要を左右する要因を包括的に考察しています。
本調査の主目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、pH複合電極の成長可能性を評価すること、製品や用途ごとの将来需要を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を体系的に分析することにあります。
これにより、企業が事業戦略や市場参入計画を策定する際に有用な情報を得ることができます。
________________________________________
主要企業と競争環境
________________________________________
本レポートでは、主要企業として DKK-TOA、Mettler Toledo、Jumo、Horiba、CEM Corporation、INESA Scientific Instrument Co、Shanghai Ruosul、Shenzhen Ke Dida Electronics Co が取り上げられています。
各企業について、売上数量、収益、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地理的展開、技術開発などが分析され、競争力と市場での位置づけが明らかにされています。
近年の市場動向として、耐久性向上、汚れに強い液絡構造の開発、迅速応答性の改善、過酷な水質環境に耐える工業用モデルの強化など、製品性能の高度化が進んでいます。また、センサー校正の簡略化や自動監視システムとの連携需要が高まり、スマート化に向けた開発競争も活発です。
________________________________________
市場セグメント
________________________________________
市場は、製品タイプ別に充電式と非充電式に分類されます。充電式は長寿命かつ再利用性の高さが評価され、非充電式は低コストで導入しやすい点が特長です。
用途別では、都市下水処理、産業排水、水産養殖、環境監視、実験室用途が主要市場となっています。都市下水処理や産業排水分野では規制強化に伴い需要が増大し、水産養殖では水質管理の重要性が年々高まっています。
