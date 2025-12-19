オンラインセミナー『中堅女性社員ブラッシュアップ講座』2026年2月10日（火）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『中堅女性社員ブラッシュアップ講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
中堅社員として会社から期待されているのは、報連相による確実な業務の遂行と、これまでの仕事を振り返り今の業務を更にブラッシュアップすることです。
本講座では、女性を取り巻く外部環境の変化に触れながら、中堅社員の役割と業務改善の考え方を学びます。
また、ワークを通じて、できていることとできていないことの再確認を行います。
社会人経験３年以上で、もう一段上を目指すことを期待されている中堅女性社員に最適な講座です。
【開催日】
2026/02/10（火） 9：30～16：00
【セミナー内容】
１．周囲から必要とされる「人財」になるための能力とは
（1） 高まる女性社員への期待
（2） 企業における中堅女性社員の役割と責任
（3） 「働く」を考えよう～これからの仕事人生の成長課題とは～
２．ビジネスにおけるコミュニケーションの極意とは
（1） 会社におけるコミュニケーションの重要性
（2） 上司に信頼される「指示の受け方」と「報告の仕方」
（3） 後輩を育てる「指示の出し方」と「報告の受け方」
３．今日から改善！ワンランク上の仕事術！
（1） 顧客意識とは
（2） 顧客満足に必要なQCDとは
（3） 職場の問題解決
（4） あなたの仕事地図
（5） 業務改善の取組
４．あなた自身が輝き続けるためのメンタル・マネジメントとキャリア開発法
（1） 成長し続けるためのヒント
（2） 「セルフケア」で心身ともに健康を維持しよう！
（3） 理想通りのキャリア開発のためのヒント
※内容が一部変更になる場合もございますので、ご了承のうえご参照ください。
【講 師】
アタックスグループ シニアパートナー
中小企業診断士・産業カウンセラー
北村 信貴子
【受講料】
一般：49,500円（税込）
メルマガ会員：33,000円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
中堅・リーダー
※社会人経験3年以上で35歳までの女性限定
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2219
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
中堅社員として会社から期待されているのは、報連相による確実な業務の遂行と、これまでの仕事を振り返り今の業務を更にブラッシュアップすることです。
本講座では、女性を取り巻く外部環境の変化に触れながら、中堅社員の役割と業務改善の考え方を学びます。
また、ワークを通じて、できていることとできていないことの再確認を行います。
社会人経験３年以上で、もう一段上を目指すことを期待されている中堅女性社員に最適な講座です。
【開催日】
2026/02/10（火） 9：30～16：00
【セミナー内容】
１．周囲から必要とされる「人財」になるための能力とは
（1） 高まる女性社員への期待
（2） 企業における中堅女性社員の役割と責任
（3） 「働く」を考えよう～これからの仕事人生の成長課題とは～
２．ビジネスにおけるコミュニケーションの極意とは
（1） 会社におけるコミュニケーションの重要性
（2） 上司に信頼される「指示の受け方」と「報告の仕方」
（3） 後輩を育てる「指示の出し方」と「報告の受け方」
３．今日から改善！ワンランク上の仕事術！
（1） 顧客意識とは
（2） 顧客満足に必要なQCDとは
（3） 職場の問題解決
（4） あなたの仕事地図
（5） 業務改善の取組
４．あなた自身が輝き続けるためのメンタル・マネジメントとキャリア開発法
（1） 成長し続けるためのヒント
（2） 「セルフケア」で心身ともに健康を維持しよう！
（3） 理想通りのキャリア開発のためのヒント
※内容が一部変更になる場合もございますので、ご了承のうえご参照ください。
【講 師】
アタックスグループ シニアパートナー
中小企業診断士・産業カウンセラー
北村 信貴子
【受講料】
一般：49,500円（税込）
メルマガ会員：33,000円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
中堅・リーダー
※社会人経験3年以上で35歳までの女性限定
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2219
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ