デンリュウと「ご当地調味料」との“初”のコラボ商品！！「デンリュウの金蝶ソース」・「デンリュウのかけぽん」・ 「デンリュウの野菜ドレッシング」 ～食卓を彩る旨味のトリオが一挙に登場～



【発売日】令和7年12月19日（金）

【販売元】チョーコー醤油株式会社

長崎県は令和6年6月に株式会社ポケモン（本社：東京都港区）と地域活性化に向けた連携協定を締結し、これにより“ながさき未来応援ポケモン”に「デンリュウ」が任命されました。

今回、そのデンリュウと調味料が初めてコラボしました。「デンリュウの金蝶ソース」・「デンリュウのかけぽん」・「デンリュウの野菜ドレッシング」の3種類が長崎をモチーフにしたパッケージで登場です。

コラボ商品について





【デンリュウの金蝶ソース】

皿うどんにかけるソースでおなじみの、酸味とスパイスが効いたご当地ウスターソース。焼きそばや揚げ物にもオススメです。長崎の中華街とデンリュウをモチーフにしたパッケージとなっています。

【デンリュウのかけぽん】

ゆず果汁と長崎県産ゆうこう果汁を使って香り豊かに仕上げた、マイルドな味わいのぽん酢です。お鍋やサラダ、お肉、お魚、点心など幅広くお使い頂けます。デンリュウと長崎名産の柑橘ゆうこうをモチーフにしたパッケージとなっています。

【デンリュウの野菜ドレッシング】

九州産のタマネギ、ニンジン、カボチャのおいしさをぎゅっと詰め込みました。お子様や野菜が苦手な方でも食べやすいようマイルドに仕上げました。長崎の島と、デンリュウとも関係が深い灯台をモチーフにしたパッケージとなっています。

【販売情報】

販 売 日：令和7年12月19日（金）

販売価格：『デンリュウの金蝶ソース』302円（税込）

『デンリュウのかけぽん』324円（税込）

『デンリュウの野菜ドレッシング』626円（税込）

販売場所：長崎銘品蔵（長崎市）

すみや かもめ市場支店（長崎市）

ドラゴンシー かもめ市場店（長崎市）

ドラゴンシー スタジアムシティ店(長崎市)

ゆめタウン夢彩都（長崎市）

ゆめマート大村（大村市）

日本橋長崎館（東京都）※「デンリュウのかけぽん」のみの取扱い

チョーコー醤油 オンラインショップ（https://chokoshoyu.shop/）

【チョーコー醤油株式会社】

代表取締役：西 英一郎

所 在 地：〒850-0051 長崎市西坂町2番7号

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」について

【肩書の由来】

「デンリュウ」は、しっぽの光が遠く離れた場所まで届くことから、本県の未来を照らして欲しいという願いを込めて、「ながさき未来応援ポケモン」という肩書に決定。

【なぜ「デンリュウ」か？】

・「デンリュウ」のしっぽの光は遠く離れた場所にも届き、灯台を連想させ、多くのしま、多くの灯台を有する長崎県との親和性が高い。

・子どもからお年寄りまで、昔から長崎の人に親しまれている童歌「でんでらりゅうば」と「デンリュウ」の語呂が似ている。

・ライトポケモンである「デンリュウ」は、長崎市の夜景、ハウステンボスの光の王国など、「光」を観光の主なテーマとしている長崎県との親和性が高い。

※『ポケモンローカルActs』について

株式会社ポケモンは、地域ごとに「推しポケモン」を選定し、各地の魅力と一匹一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信することで、国内外のポケモンファンに、全国のさまざまな地域へ足を運び魅力を感じていただくことを、目指しています。

（この活動におけるポケモンの使用料は無償です。）

WEBサイト：https://local.pokemon.jp/

※長崎県ポケモンローカルActs公式ホームページ「デンリュウびびっと！アイランドin長崎県」

WEBサイト： https://denryu-nagasaki.jp/

これまでの県産品とのコラボレーションについて

・「長崎カステラ」、「三笠山」（株式会社文明堂総本店）

・「角煮まんじゅう」（株式会社岩崎本舗）

・「島原手延そうめん」（有限会社たなか物産）

・「うまカレー豆」（株式会社藤田チェリー豆総本店）

・「ごとう手延べうどん」（株式会社マルマス）

・「そば猪口＆薬味皿セット」（株式会社中善）

・「壱岐島カレー」（株式会社アットマーク食品事業部）

・「出島カステラプレート」、「長崎ランタンマグ」（重山陶器株式会社）

©Pokémon.©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。