2025年11月21日にドローン空撮された写真は 、中国南部の 海南省楊浦経済開発区にある楊浦国際コンテナ港の光景

【海口（中国）2025年12月18日新華社＝共同通信JBN】中国は18日、面積で世界最大の自由貿易港（FTP）である海南自由貿易港（Hainan Free Trade Port）で全島規模の特別通関業務を開始しました。これにより、外国商品のより自由な輸入が可能になり、ゼロ関税の範囲が拡大し、事業に有利な措置が強化されました。

この動きは、世界中で広がる保護主義に対し、自由貿易を促進し、高水準の開放を拡大する中国の取り組みの画期的な出来事と広く見られています。

新たな計画により、面積3万平方キロを超える熱帯の島は税関特殊監督管理区域に指定され、海南自由貿易港発展の新たな段階を示すものとなりました。

外国企業はここで、国際基準により近い事業環境、より低い課税・生産コスト、医療や教育などのサービスへの広範なアクセスといった恩恵を受けることができ、海南島を広大な中国本土市場に参入するためのプラットフォームとして活用することもできます。

当局は、この税関特殊監督管理制度を「一線のより自由なアクセス」と呼び、海南省と中国の通関境界外の地域とのより自由な貿易を指し、「二線の監督管理されたアクセス」と呼んでおり、これは海南省から中国本土へ移動する商品に標準的な税関管理を適用することを意味します。

海南自由貿易港のゼロ関税商品の比率は21％から74％に引き上げられ、関連品目リストは1900から6600以上に拡大しました。

海南省で加工されたゼロ関税品は、現地での加工で30％以上の付加価値が生み出された場合、本土に無税で販売できます。

かつては未開発の辺境前哨地であった海南島は、1988年に中国最大の経済特区となりました。2020年に発表されたマスタープランでは、今世紀半ばまでにこの島を世界的に影響力のある高水準の自由貿易港に発展させる目標となっています。

公式データによると、海南省には2020年以来、9600社を超える外資企業が設立されました。

12月18日の開設日は、中国の改革開放時代の幕開けと広く考えられている1978年の歴史的な中国共産党中央委員会総会の開催日と重なります。

この数十年、中国は22の自由貿易試験区を設置し、製造業の外資規制を撤廃し、通信、医療、教育などの分野で市場アクセスを拡大してきました。

