賃貸住宅仲介業において、店舗数※1および契約数※2ともにNo.1を誇るAPAMAN株式会社(東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒)が展開する「アパマンショップ」の加盟企業、有限会社信濃不動産(新潟県長岡市、代表取締役：田中 壮一)は、2026年度入学者向けの受験・進学期を見据え、SNS運用を今年も強化してまいります。

動画コンテンツの拡充などを通じて、遠方から住まい探しを行う学生や保護者にも、地域の魅力や店舗の雰囲気を分かりやすく伝え、「安心して相談できる不動産会社」としての接点づくりを進めていきます。





アパマンショップ長岡東店





■地域とともに歩んだ53年の歴史

信濃不動産は、創業から53年にわたり長岡の住まい探しを支えてきました。現在も田中 壮一氏(77歳)が現役で事業に携わり、賃貸仲介・賃貸管理を中心に地域密着の経営を続けています。将来的には管理戸数1,000戸を目標に掲げています。

約10年前の事業承継を機に、立地条件が課題となっていた店舗の移転に踏み切り、売上は順調に推移しています。移転にあたっては、田中壮一氏自らが「車を停めやすい立地」にこだわり、お客様の来店導線を一から見直しました。





その結果、車社会である長岡の特性に合わせ、8台分の駐車場を完備。繁忙期には周辺も含めて約30台分の駐車スペースを確保できる店舗をオープンしました。移転後は来店予約率が約9割に達し、誰もが気軽に立ち寄りやすい環境づくりを実現しています。





時代や店舗の形が変わっても、「おもてなしの心」を大切にする姿勢は、創業当時から変わることなく受け継がれています。









■受験・進学という節目に寄り添う住まい探し

これから本格化する受験シーズンは、進学を控えた学生や保護者にとって、住まい探しへの不安が高まる時期でもあります。

「土地勘がない」「雪や通学環境が心配」「どのエリアが安心なのか分からない」――こうした声に応えるため、信濃不動産では条件だけでなく、長岡での暮らしそのものがイメージできる提案を大切にしてきました。





例えば冬季の積雪を考慮し、学生には通学しやすいエリアを優先して案内するなど、地域特性を踏まえた住まい探しを行っています。社員には地元出身者も多く、長岡をよく知るからこそできるアドバイスが強みです。









■SNSで「今」と「暮らし」を伝える取り組み

SNS運用は開始から約1年。公式Instagramでは、ホームページでは伝えきれない店舗の“今”を発信しています。

物件紹介に加え、

・営業日カレンダー

・キャンペーン情報

・店内の様子

・季節のイベント

などを投稿し、来店前から店舗の雰囲気が伝わるよう工夫しています。





アパマンショップ長岡東店・有限会社信濃不動産【公式】





特に受験・進学期に向けては、「長岡に住むイメージが持てること」を意識し、物件紹介にとどまらない情報発信を行っています。その結果、投稿のインプレッション数は二桁から三桁へと増加し、着実な反響につながっています。

Instagram： https://www.instagram.com/shinano_fudousan/









■今後の展望

信濃不動産は今後もSNSを活用し、受験や進学、新生活といった人生の節目に寄り添う存在として、地域とのつながりを深めていきます。

住まい探しをきっかけに、「長岡で暮らすことが楽しみになる」情報発信を続けていく考えです。





※1▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

調査概要および調査方法： 「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ： 2024年5月14日～5月28日

調査実施 ： 株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ： 「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要10社

*海外法人は除外(但し、独立した日本法人については対象とする)





※2▼賃貸住宅仲介契約数No.1

調査概要および調査方法： 「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間 ： 2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施 ： 株式会社東京商工リサーチ

調査期間 ： 2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業 ： 「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要10社

(但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る)

*海外法人は除外(但し、独立した日本法人については対象とする)









【有限会社信濃不動産】

所在地 ： 新潟県長岡市美沢2丁目49-1

代表者 ： 代表取締役 田中 壮一、取締役 田中 正人

設立 ： 昭和47年10月

事業内容： 不動産賃貸仲介・賃貸管理 ほか

URL ： https://shinano-fudousan.co.jp/





【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 山崎 戒)は、EL CAMINO REAL株式会社(東京都千代田区・代表取締役 大村 浩次)の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ(FC)事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/