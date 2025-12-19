株式会社S.I.P.H Entertainment Japan(代表取締役：松本 匡史、所在地：東京都渋谷区)は、脳と心を休める新感覚シアター体験『ボ～っとしあたー』の全国巡回を目指したクラウドファンディングプロジェクト『ボ～っとしあたー』を全国へ。“ぼーっとする贅沢”を届ける巡回プロジェクトを開始します。





ボ～っとしあたー_ビジュアル









当社はこれまで、全国のテーマパークや商業施設を中心に、大型エンターテインメントショーやイマーシブシアター、空間演出など、年間数百万人規模に“体験型エンターテインメント”を届けてきました。その制作の延長線上で生まれたのが、“脳と心を休める時間こそ、現代に必要な贅沢である”という想いから生まれた『ボ～っとしあたー』です。科学と芸術を融合させた、新しいリラックス体験のかたちを追求しています。





ボ～っとしあたー_会場の様子









■『ボ～っとしあたー』とは

『ボ～っとしあたー』は、忙しさ・スマホ・情報に追われる現代で、つい失われがちな“なんにも考えない”時間を取り戻すための小さなシアターです。

科学と芸術を掛け合わせた空間演出・音響・香り・照明の演出を通して、心と身体がふっと緩む“ぼーっとする贅沢”を味わえる体験を目指しています。





ボ～っとしあたー_波動スピーカー





・空間演出

シータ波を活かした光と音の演出を軸に、ロケーション選定、芝生の質感、香り、波動スピーカーによる立体音響など、五感がやわらかく整うように設計。心と身体がふっとゆるむ空間づくりに徹底してこだわっています。





ボ～っとしあたー_ライブパフォーマンス





・芸術(生のパフォーマンス)

朗読・生演奏・歌・ダンスなどの「生の芸術」が静かに溶け合い、その場限りの物語と音が空間を満たします。派手さよりも“深く届く表現”を大切にしたライブパフォーマンスが特徴です。





ボ～っとしあたー_メデュケーション





・マインドフルネス体験

クライマックスでは、語りと音が寄り添う誘導瞑想の時間へ。思考がほどけ、“優しい気持ち”と“圧倒的なスッキリ感”が自然と広がるようにデザインされています。









■名古屋トライアル公演で見えた手応え ― アンケート結果

2025年11月に名古屋で実施したトライアル公演では、事前・事後アンケートを通じて、体験がもたらす変化を検証しました。





・体験前の気分

「普通」(36.1％)、「疲れていた」(33％)、「落ち着かない」(21％)と、約9割の方が“余裕がない状態”で来場。





・体験後の気分

「かなり整った」「整った」という回答がそれぞれ39.4％となり、約8割が“気分が整った”と回答しました。





・満足度・再来場意向

10段階評価の満足度では高評価(8～10)が大半を占め、CAMPFIREでは「満足度98％」「また来たい・誰かに勧めたいがともにトップ評価」として整理しています。





さらに、「仕事終わりの張りつめた気持ちが軽くなった」「気がつくと深いリラックス状態に入っていた」「何も考えない時間がこんなに贅沢だと思わなかった」「家族に優しくできる気がする」といった声も寄せられ、ただの“面白かった公演”を超えた体験価値が浮かび上がりました。





ボ～っとしあたー_お客様の声









■なぜ今、“ぼーっとする贅沢”が必要なのか

私たちは、仕事・スマホ・情報に追われる日常の中で、“ぼーっとする時間”を真っ先に削りがちです。しかし『ボ～っとしあたー』の検証を通じて、その時間こそ心と脳にとって大切な休息であり、人の幸福度や人間関係にも影響する「見えないインフラ」のような存在だと改めて実感しました。





“ぼーっとすること”を怠惰ではなく、自分を整えるための肯定的な行為として文化にしていきたい。

その思いから、『ボ～っとしあたー』を一部の地域だけで完結させるのではなく、日本各地へ届ける巡回プロジェクトとして立ち上げることを決めました。





より多くの人が、この「なんにも考えないごほうび」に触れられることが、結果的に一人ひとりの心の余裕や、社会全体のやさしさにつながっていく――。

この“ちいさな大義”こそが、今回のクラウドファンディングの原動力です。





ボ～っとしあたー_イメージ









■クラウドファンディングについて

本プロジェクトで集まった支援金は、主に以下の目的で活用します。





・全国巡回公演の会場づくり・空間演出費

・芝生・クッション・波動スピーカーなど体験クオリティ向上のための設備費

・演出機材・運搬・スタッフ体制の整備 など





リターンとしては、

お礼メッセージや世界観を持ち帰れるデジタルコンテンツ、体験チケット、名前入りの「ぼ～っとメンバーズカード」など、“ぼーっとする贅沢”を日常に持ち帰れる内容を用意しています(詳細はプロジェクトページにてご確認いただけます)。





ボ～っとしあたー_クラウドファンディング

▼詳細はこちら

https://camp-fire.jp/projects/910743/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show









■今後の展開(予定)

2025年12月 ：クラウドファンディング開始

2026年2月 ：リターン制作・発送準備、デジタル会員証送付

2026年3月 ：巡回ツアー初回公演(大阪)開催予定

2026年4月～12月：全国数カ所で巡回公演を実施予定





全国各地の会場・パートナーとの連携を深めながら、作品クオリティと空間演出をアップデートし、継続的な巡回プロジェクトとして育てていきます。





ボ～っとしあたー_ビジュアル2









■代表コメント

Creative Director / 演出

松本 匡史(株式会社S.I.P.H Entertainment Japan代表)





ボ～っとしあたー_松本 匡史





「私たちが日常で失いがちな“ぼーっとする時間”は、本来とても大切なひとときです。

『ボ～っとしあたー』では、科学と芸術を掛け合わせることで、忙しさからふっと離れ、“贅沢な余白”を味わえる時間を目指しました。観劇を終えたあと、心が軽くなり、明日を少しだけ楽しみに思える体験になれば嬉しく思います。この物語を、日本全国へ。『ぼーっとする』という行為が新しい文化として広がり、そこから生まれる物語を、皆さまと共有できることを願っています。」









■オフィシャルスポンサー

『ボ～っとしあたー』の理念にご賛同いただき、

共にこの体験を届けてくださる企業様をご紹介いたします。





有限会社タキコウ縫製

着るビーズクッション





株式会社ライフスタイルラボ

ecograss事業





株式会社RAHU(ラーフ)

株式会社RAHU(ラーフ)





▼クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/910743/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show









SNSアカウントでも随時、更新情報をお知らせ致します。

■公式インスタグラム： https://www.instagram.com/bo_tto_theater_official/

■X(旧Twitter) ： https://x.com/bo_tto_theater









【会社概要】

会社名 ： 株式会社S.I.P.H Entertainment Japan

代表取締役： 松本 匡史

設立 ： 2014年9月3日

所在地 ： 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町2-4 代々木HRCビル7F

事業内容 ： エンターテインメント業全般・プロデュース事業・空間演出・

イベント企画／制作／運営・キャスティング・シアター事業・

デザイン・マーケティング関連・映像制作 ほか

公式サイト： https://s-i-p-h.tokyo