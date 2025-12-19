子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社(Leifras Co., Ltd.、Nasdaq：LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤 清隆)は、北海道川上郡弟子屈町(以下、弟子屈町)および株式会社オリエンタルランド(以下、オリエンタルランド)とともに、地域の子どもたちを対象としたスポーツイベントを共同で開催いたしました。

本イベントは2025年11月21日(金)および22日(土)の2日間にわたり実施され、子どもたちの非認知能力を育むことを目的とした体験型プログラムを多数提供しました。









■背景と目的

リーフラスは、「スポーツを変え、デザインする。」という企業理念のもと、全国でスポーツスクールや体育授業支援、部活動支援を展開しています。

当社はオリエンタルランドグループのコーポレート・ベンチャー・キャピタルである株式会社オリエンタルランド・イノベーションズより出資を受けております。今回、オリエンタルランド弟子屈農園がある弟子屈町とご縁がつながり、弟子屈町の子ども政策とオリエンタルランドのESGマテリアリティ「子どものハピネス」の想いが一致したことにより、本イベントが実現しました。





弟子屈町、オリエンタルランド、リーフラスの三者は、子どもたちが「楽しい！」と感じられるスポーツ体験を通して、挑戦心・協調性・自己肯定感といった非認知能力の育成を目指し、共同でイベントの企画・運営を行いました。









■イベント概要

開催日：2025年11月21日(金)～22日(土)

場所 ：弟子屈小学校体育館、摩周観光文化センター

対象 ：幼児～小学生および保護者・地域住民(延べ180名以上が参加)

主催 ：弟子屈町

協賛 ：株式会社オリエンタルランド

主管 ：リーフラス株式会社









■実施プログラム

● 放課後スポーツ体験教室

プロの指導で正しいフォームを学び、専門の測定機器を使ってタイムを計測する「走り方教室」を実施し、子どもたちは上達を実感しながら好タイムを目指してチャレンジしました。また、ストレッチやリズム体操、ボールを使ったトレーニングでしなやかな体づくりに取り組みました。





● スポーツ体験教室

プロの指導員と一緒にサッカー・野球・バスケットボールなどのボール遊びを実施しました。小さな子どもでも参加できるよう、年齢に合わせてグループ分けを行い、幼児から小学6年生までの参加者が楽しくスポーツを体験しました。





● スポーツビンゴフェス

キックターゲットやストラックアウトなど、さまざまなスポーツを体験しながら、ビンゴやスタンプラリーを行いました。各競技にはやさしいルールを設定し、大人から子どもまで一緒に楽しめるイベントになりました。





当日はリーフラススポーツスクールの指導員のもと、子どもたちはさまざまなスポーツに積極的に取り組んでいました。リーフラススポーツスクールの「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」の指導理念に基づき、子どもたちのやる気や自己肯定感を育みながら、運動能力や非認知能力(挑戦心・協調性・自己肯定感など)を伸ばす指導を実施しました。





イベントの様子 1





イベントの様子 2





イベントの様子 3





■参加者の声と満足度

イベント後に実施したアンケートでは、合計86名の児童から回答が得られ、活動に対する極めて高い満足度が示されました。





● 活動満足度(「大変満足」「楽しかった」等の肯定回答の合計)：98.8％

● 指導者への安心感(「非常に安心できた」「やさしかった」等の肯定回答の合計)：96.5％

● 今後の参加意向(「ぜひ参加したい」「参加したい」の合計)：91.8％





特に、活動に「大変満足」「満足」と回答した児童の理由では、「指導者の教え方がわかりやすかった」が55.9％、「取り組みたいスポーツに触れられた」が47.4％を占め、指導内容と多様な体験が満足度に大きく貢献したことが分かりました。





【参加者の具体的な声】

保護者の方からは「自己肯定感を育てるという趣旨に共感して参加しました。指導員の方にたくさん褒めていただき、子どもも満足した様子でした」「子どもが初めて運動を『楽しい』と言っていました」などの声が寄せられました。また、児童からは以下のような声が聞かれました。

「チームで協力するのが楽しかった。」

「かんたんにはうまくいかないのがたのしかった。」

「親子で参加でき、おもいきり走れたのが気持ちよかった。」









■今後の展望

本イベントを通じて得られた知見や反応を踏まえ、リーフラスは今後も地域と企業が連携したスポーツ教育のあり方を探求し、持続可能な地域づくりと子どもたちの成長支援に取り組んでまいります。





参加者記念撮影





運営記念撮影





■リーフラス株式会社の概要

リーフラス株式会社は、「スポーツを変え、デザインする。」という企業理念のもと、子どもたちや社会の問題を、スポーツにより解決することを使命と捉え、ソーシャルビジネスを実践している企業です。子ども向けスポーツスクール事業の会員数は約70,000名にのぼり、部活動支援・ヘルスケア・地域共動事業などを通じて、今後もスポーツビジネスで社会に貢献していくために尽力してまいります。





社名 ： リーフラス株式会社(Leifras Co., Ltd.)

上場市場 ： Nasdaq Capital Market

ティッカー(米国証券コード)：LFS

本社 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

設立年月日 ： 2001年8月28日

代表者 ： 代表取締役 伊藤 清隆

資本金 ： 784,666,480円(資本準備金を含む)

事業内容 ： スポーツスクール事業 イベント事業 アライアンス事業

部活動支援事業 地域共動事業 ヘルスケア事業

放課後等デイサービス『LEIF』事業

ホームページ： https://www.leifras.co.jp/

IRサイト ： https://ir.leifras.co.jp/jp/