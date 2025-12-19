広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は年末の12月27日㈯より、「年末年始は５ch！お米500キロ山分けキャンペーン」をスタートします。対象番組の放送中に応募電話番号＜67コール＞を発表します。

｜ お米10キロ50名様プレゼント！

12/27㈯～１/３㈯の対象番組放送中のどこかで、応募電話番号＜67コール＞が発表されます。その番号に電話をかけるだけで「お米10キロプレゼント」への応募が完了します。賞品は広島県産こしひかり10キロ、ご自宅までお届けします！

｜ キャンペーン概要

▷タイトル：年末年始は５ch！ お米500キロ山分けキャンペーン ～10キロ50名様プレゼント！～▷期 間：2025年12月27㈯～2026年１月３日㈯▷対象番組：HOME制作の年末年始７番組▷プレゼント：広島産こしひかり10キロ※期間中毎日、応募のチャンスがあります

｜ 対象番組

▷新作ドキュメンタリーにスポーツ・バラエティと見ごたえ十分な７番組が対象です。

｜ 応募要領

①期間中、対象番組を視聴します②番組放送中に発表する応募電話番号【00678-55-△△】）にスマートフォンや携帯電話からお電話ください★受付期間：2025年12月27日㈯～2026年１月12日（月・祝）23：59★１通話55円かかります★取扱店から賞品を直送する際、個人情報を配送以外の目的で使用することはございません※本キャンペーンは予告なく終了することがありますことご了承ください

