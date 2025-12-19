茨城県土浦市にて激辛ラーメン専門店を運営する「レッチリ」（店主：桜井遊馬）は、総重量5kgの新企画「チャレンジメニュー」の提供を2025年12月26日（金）より開始いたします。本メニューは3日前までの完全予約制で、公式SNSのDMにて挑戦者を募集します。

■提供背景：激辛ブームの先へ。「量」という新たな壁

昨今の「第4次激辛ブーム」において、多くのファンがより強い刺激を求めています。これまで唐辛子の辛さと旨味を追求してきた当店ですが、今回は「辛さ」に加え「圧倒的なボリューム」という新たな壁を用意いたしました。激辛ファンやフードファイターの方々に、自身の限界に挑戦するエンターテインメント体験を提供します。

■「チャレンジメニュー」3つの特徴

１．総重量5kg、常識外れのスケール提供するラーメンは、スープ・麺・具材を合わせ総重量5kg。一般的なラーメンの約5倍にあたるこの量は、目の前にした瞬間に圧倒的な存在感を放ちます。２．60分一本勝負。失敗時には「代償」あり制限時間は60分。本格的な激辛スープと5kgの重量、熱さが立ちはだかります。見事完食した挑戦者は代金が「無料」となりますが、失敗時は6,000円（税込）を申し受けます。リスクがあるからこそ、完食時の達成感はひとしおです。３．予約限定のプレミアムな挑戦権スープの仕込みと食材確保のため、本メニューは3日前までの事前予約かつ指定時間帯限定での提供となります。

■チャレンジメニュー概要

提供開始日 ：2025年12月26日（金）内容 ：総重量5kgの特製激辛ラーメン制限時間 ：60分（スープまで完飲にて完食とみなします）価格 ：挑戦料 6,000円（税込） ※成功時は無料挑戦可能時間： 昼の部 14:00～17:00 夜の部 21:00～23:00 ※水曜日定休予約方法 ：公式X（旧Twitter）、公式InstagramのDMにて受付（3日前までに要予約）必要事項 ：「チャレンジ希望」「お名前」「ご希望日時」

■激辛ラーメン専門店 レッチリについて

2016年に土浦で創業。「麺に愛を、スープに魂を、唐辛子にロマンを。」を合言葉に、常識を超える“本気の辛さ”と“旨味”を追求しています。世界30カ国以上の激辛料理を食べ歩いた店主が作り出す一杯は、ただ辛いだけでなく、深いコクと香りが特徴です。「南極シリーズ」「黄泉の鬼タン」など、辛さ・痺れ・香りを計算し尽くしたメニューは、多くの激辛ファンから高い評価をいただいております。

●店舗概要

屋号 ：激辛ラーメン専門店 レッチリ所在地 ：〒300-0033 茨城県土浦市川口1-1-27アクセス：JR土浦駅より徒歩約10分営業時間：11:00～14:30 (L.O. 14:00) / 16:00～23:30 (L.O. 23:00) ※日曜日のみ通し営業 11:00～22:00（L.O 21:30）定休日 ：水曜日URL ：https://tabelog.com/ibaraki/A0802/A080202/8018990/公式Instagram：https://www.instagram.com/redchiligekikara_no.1/公式X（旧Twitter）：https://x.com/recchili_ramen

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】激辛ラーメン専門店 レッチリ担当：桜井※取材依頼やお問い合わせは、公式SNSのDMまでお願いいたします。