全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）は、2025年12月19日（金）に「大江戸温泉物語Premium 岩手花巻」をグランドオープンいたしました。大江戸温泉物語グループとして岩手県での出店は初めてとなります。公式サイト：https://x.gd/XXuJn

仙台から2時間弱で行ける花巻温泉郷は、宮沢賢治をはじめとする文豪たちが愛した温泉地としても有名です。歴史ある建物や湯治文化が残り、レトロな雰囲気を楽しめるだけでなく、豊かな自然に囲まれているので、四季折々の美しい景色を眺めながら温泉を楽しめるのも魅力のひとつです。この歴史と文化に彩られた地に佇む「大江戸温泉物語Premium 岩手花巻」で、贅沢なひと時をお楽しみください。オープン日 ：2025年12月19日（金）所在地 ：〒025-0244 岩手県花巻市湯口字佐野21-8交通アクセス（車） ： 東北自動車道 花巻南ICより約20分交通アクセス（電車）： JR花巻駅より車で約20分ご予約方法・公式サイト ： https://x.gd/XXuJn・電話 ：050-3615-3456（受付時間：9:00～19:00）

【大江戸温泉物語Premium 岩手花巻の魅力】

■岩手・花巻の自然と文化が息づく、開放感あふれるくつろぎのプレミアムラウンジが誕生

吹き抜けの高い天井が印象的なロビーは、岩手・花巻の雄大な自然と文化をテーマにした上質な空間です。大地を思わせるアースブラウンと、木漏れ日のようなグリーンを基調とした落ち着いた雰囲気のなか、この地に伝わる伝統文化をアクセントとして散りばめました。奥には、窓から差し込む光と美しい景色を存分にお楽しみいただけるプレミアムラウンジが広がります。暖炉の優しい炎に癒されながら、特別なひと時をお過ごしいただけます。 また、ラウンジ内にはご滞在中に何度でもご利用いただけるドリンクカウンターを設置いたしました。コーヒーやソフトドリンクはもちろん、ビールやワインなどのアルコール類も無料でご提供いたします。

■岩手・花巻の雄大な渓谷にとけ込む、至福の温泉体験

至福の温泉体験をご満喫いただくため、既存の露天風呂を拡張し「インフィニティ温泉」としてリノベーションいたしました。湯に浸かると視界に広がるのは壮大な渓谷の風景。崖からせり出すように造られた湯船は、まるで渓谷の上に浮かんでいるかのような浮遊感を味わえます。朝と夜で表情を変える景色をお楽しみいただけるのはもちろん、四季折々、訪れるたびに違う表情を見せる渓谷の美しさを、心ゆくまでご堪能ください。

■岩手・花巻の自然と文化が融合する美食空間

レストランは「四季の彩り」を感じさせる空間へと生まれ変わります。大きな二面の窓からは、雄大な松の木と四季折々の美しい景色が楽しめ、レストランの内部は、外の景色をそのまま取り込むような落ち着いたトーンで統一しています。一本桜や菜の花、紅葉といった岩手を象徴する花々の色彩を家具で表現し、華やかさを添えました。中央のバーカウンターには、花巻まつりの太鼓をモチーフにした象徴的な照明を設え、この土地ならではの文化を感じさせる空間です。 お料理は、岩手初出店を記念して、全国の大江戸温泉物語グループのホテル・宿で好評だった、大江戸温泉物語シェフ考案のオリジナルメニューが大集合します。鶏胸肉と彩り野菜のトンナートやズッキーニと合鴨スモークのカルパッチョなど、見た目にも鮮やかなお料理をご用意しておりますので是非ご賞味ください。ライブキッチンからは岩手県花巻市で生産されているご当地豚を使用した「白金豚のロースト」をご提供いたします。旅の醍醐味のひとつである「食事」を思う存分お楽しみください。

■岩手花巻の自然をモチーフにしたキッズパーク

大型遊具やすべり台など、五感をくすぐる遊び場を揃えたキッズパークをご用意いたしました。レストスペースも完備しておりますので、お子様が楽しく遊ぶ姿をゆったりと見守ることができます

■露天風呂付客室が新たに誕生

この度のグランドオープンで、露天風呂付客室を新設いたしました。プライベートな空間で、心ゆくまで湯あみを満喫できる、非日常的で贅沢な滞在を叶えます。 また、一部の客室を和の安らぎとベッドの快適性を兼ね備えた「和ベッドルーム」にリノベーションいたしました。和の情緒を残しつつ、ベッドで快適に過ごせる和ベッドルームは、シニアのお客様や小さなお子様連れのお客様も快適にお過ごしいただけます。そのほか、和室・洋室・和洋室など、多種多様な部屋タイプを揃えているので、宿泊される人数や旅の目的に合わせてお好きなタイプをお選びいただけます。※露天風呂付客室のお風呂は温泉ではございません

「大江戸温泉物語Premium」シリーズについて

「遊びとくつろぎのある温泉宿。思い思いの贅沢が見つかるプレミアム。」開放感にあふれた空間で温泉を楽しめる大浴場。ちょっとした贅沢感を楽しめるメニューやその土地ならではの食材を味わえるバイキング。ご滞在中に何度でもご利用いただけるプレミアムラウンジでは、ドリンク片手に語らいのひと時を。家族の楽しい時間も、大人のくつろぎ時間も、諦めることなく満喫できます。大江戸温泉物語からアップグレードしたPremiumシリーズで、贅沢なひと時をお楽しみください。詳細はこちら https://x.gd/VRtvp

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2025年12月現在）■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/