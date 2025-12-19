パソナグループが淡路島西海岸エリアで展開する飲食・観光施設では、セゾンカード会員様限定で、淡路島の美しいオーシャンビューや豊かな自然、多彩なグルメをお得に楽しめる「淡路島西海岸 Wお得キャンペーン」を2025年12月20日（土）から2026年3月31日（火）の期間限定で開催いたします。淡路島西海岸 Wお得キャンペーン：https://awajishima-resort.com/saison-card-w_campaign2025/

本キャンペーンでは、セゾンカード会員様限定で、対象施設でのご利用が10％オフになるほか、条件達成で1,000円相当のギフトカードがもらえる“Wのお得”な特典をご用意しています。まずは淡路島西海岸にあるカフェやレストラン、オペラやジャズが愉しめるエンターテインメントレストランなどの対象施設で思い思いのお食事やカフェタイムを満喫。お会計時にキャンペーンチケットを提示し、セゾンカードで決済するだけで、飲食・入場などが自動的に10％OFFに！また、対象施設での割引後のご利用金額5,000円以上（税込・合算可）となった場合は、レシートをまとめて神戸市垂水区の「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」１F総合案内所へお持ちいただくと、その場でUCギフトカード1,000円分を贈呈いたします。美しい景色と美味しいグルメに囲まれ、特別な優待を受けられるのはセゾンカード会員様だけ。この機会に淡路島西海岸の魅力をたっぷり味わい、お得なプレゼントもゲットしてみてください。

■ 『淡路島西海岸 Wお得キャンペーン』 概要

期 間：2025年12月20日（土）～ 2026年3月31日（火）特設ページ：https://awajishima-resort.com/saison-card-w_campaign2025/優待内容：①セゾンカード会員様限定で、淡路島西海岸の飲食施設の利用が10%OFF②割引後のご利用合計金額5,000円以上（税込・合算可）セゾンカード利用の方に、UCギフトカード1,000円相当贈呈※UCギフトカード受渡場所：三井アウトレットパーク マリンピア神戸 1F総合案内所（営業時間 10：00～20：00）

参加方法：①淡路島西海岸 対象施設／レストランを利用②お会計時に右記の「キャンペーンクーポンチケット」を提示し、セゾンカードで決済。飲食・入場は全て10%OFFに。③割引後のご利用合計金額5,000円以上（税込・合算可）のレシートを持って三井アウトレットパーク マリンピア神戸へ。（神戸市垂水区海岸通12-2）１F総合案内所にてレシート提示でUCギフトカード1,000円相当贈呈。

対象施設：・miele（淡路市野島蟇浦785-9）https://miele-da-scuola.com/・のじまスコーラ内 カフェ・スコーラ／リストランテ・スコーラ（淡路市野島蟇浦843）https://nojima-scuola.com/・青海波内 青の舎／海の舎（淡路市野島大川70）https://awaji-seikaiha.com/・Auberge フレンチの森（淡路市楠本字場中2593-8）https://frenchnomori.jp/・モダン蕎麦割烹 Oh-SOBAR（淡路市野島轟木字砂川269-2）https://oh-sobar.com/・海神人の食卓（淡路市野島常盤1042）https://amannoshokutaku.jp/・オーシャンテラス（淡路市野島蟇浦816）https://ocean-terrace-awaji.jp/・ミエレ ザ ガーデン（淡路市野島蟇浦816）http://mielethegarden.com/・HELLO KITTY SMILE（淡路市野島985-1）https://awaji-resort.com/hellokittysmile/・ミエレ ザ ダイナー（淡路市野島蟇浦985-1）https://miele-the-diner.com/・クラフトサーカス（淡路市野島平林2-2）https://awajicraftcircus.com/・HELLO KITTY SHOW BOX（淡路市野島平林177-5）https://awaji-resort.com/hellokittyshowbox/・LADYBIRD ROAD内 海鮮中華シャングリラ／出汁舎／ART CAFFETA AWAJISHIMA（淡路市野島轟木字清水95-2）https://www.awaji-chefgarden.com/ladybirdroad問い合わせ：淡路島西海岸事務局 Tel 050-3816-3068 E-mail awaji-resort@pasona-hrhub.co.jp