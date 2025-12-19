ルスバンズ第二回公演『坊や、花火だ。逃げろ、空が落ちてくる』が2026年1月22日 (木) ～ 2026年2月1日 (日)にシアター風姿花伝（東京都 新宿区 中落合 2－1－10）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/ruthvanz

公式ホームページhttp://planple.jp/ruthvanz02

作・演出 広田淳一コメント

ルスバンズ．再始動について

数えてみたら十七年ぶりになるらしいのだが、この度、「ルスバンズ」を再始動することにした。劇団を二五年も続けてきたので、もちろん、劇団の良さはよくわかっているつもりでいるが、自分は今、もっと自由な場所を必要としていて、そのためにこの個人ユニットを復活させようとしている。今回は、この時代に男であること、について書いてみたい。「弱者男性」なんて言葉が飛び交って、今や「父権の失墜」どころの騒ぎではないぐらい男が男であることの価値はすっかり下がってきてしまったようだが、かといって私は、非モテ男性の悲哀やら、インセルの暴走やら、といったことを描いて、それで何かを世に訴えたいなんて気持ちはない。男性性の没落を苦難としてではなく、ある種の幸いと変容として受け止め、現時点での「男」というものを見つめて作品を作ってみたら面白くなるんじゃないかな、と思う。結局のところ自分は葛藤のあるドラマ劇がやりたいのだ、ということも近頃強く思うので、今作ではチェーホフ先生の『かもめ』あたりに範をとって、少年とおっさんと、あるいはおばはんと少女との、それぞれのフリーダムが墜落していく様を描いていけたらと思う。きっと物哀しい題材を扱うことになるんだろうから、せめて描かれ方は明るく、朗らかにやりたいもんだと思う。すばらしいキャスト、スタッフに集まっていただいたので、演出家としては、みなさんの能力が存分に発揮できるよう、よいフィールドを用意できたらと思う。久しぶりに自分も出演することだし、あれこれと冒険させてもらおうと思うので、ぜひ、立ち会ってやっていただきたい。

団体概要

活動休止中の「アマヤドリ」主宰・広田淳一が、とにかく芝居をしたい！ 小回りの効く公演規模で臆面もなくやりたいことをやってみたい！ 留守番がしたい！ という欲望を満たす為に世界からえりすぐりのルスバンのスペシャリストたちを集めて第二回公演の開催を決定。ユニット名は『俺たちは何処にも進出なんかしねえ！ 留守番する！』という意図より命名された。本来、保守的なにおいのする「留守番」という行為を、ロックでアヴァンギャルドなスタンスで味付けすることによって絶妙のグルーヴ感を出してみる、予定です！

公演概要

ルスバンズ第二回公演『坊や、花火だ。逃げろ、空が落ちてくる』公演期間：2026年1月22日 (木) ～ 2026年2月1日 (日)会場：シアター風姿花伝（東京都 新宿区 中落合 2－1－10）■出演者榊菜津美西川康太郎（おしゃれ紳士）徳倉マドカ梶川七海元山日菜子若林尚紀荒川流広田淳一ザンヨウコ■スタッフ作・演出：広田淳一ドラマトゥルク：稲富裕介舞台監督：太尾田尚希（お庭のなまたまご）音響：角張正雄照明：三浦あさ子演出助手：東條広暉／小山由美子(劇団カタコンベ) 宣伝美術：山代政一 制作：西峰正人WEB：阿波屋鮎美（ブラン・ニュー・トーン）■公演スケジュール2026年1月22日（木）～2月1日（日）1/22（木） 19:301/23（金） 19:301/24（土） 13:00／18:001/25（日） 13:00／18:001/26（月） （休演）1/27（火） 19:301/28（水） 15:00／19:301/29（木） 15:00／19:301/30（金） 19:301/31（土） 13:00／18:002/01（日） 11:00／15:00※開場は開演の30分前■チケット料金＜カンフェティ限定割引＞【前期】［ 1/22(木)～1/25(日) ］一般：4,500円、U25：3,600円、高校生以下：1,000円1,000円割引！ 一般 4,500円 → カンフェティ席 3,500円！【中期】［ 1/27(火)～1/29(木) ］一般：5,000円、U25：4,000円、高校生以下：1,000円1,000円割引！ 一般 5,000円 → カンフェティ席 4,000円！【後期】［ 1/30(金)～2/1(日) ］一般：5,500円、U25：4,600円、高校生以下：1,000円（全席自由・税込）※当日の受付順にご入場