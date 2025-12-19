株式会社ラック(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村山 敏一、以下 ラック)は、国内企業として初めてアカマイ・テクノロジーズ合同会社の「Guardicore認定ソリューションパートナー(Guardicore certified Service Provider：以下 GcSP)」の資格を取得しました。





ランサムウェアをはじめ、巧妙化するサイバー攻撃への対策強化が喫緊の課題となっています。従来の境界防御だけでは攻撃を阻止することが難しく、侵入を前提としたゼロトラストセキュリティの考え方が企業に求められています。その中で注目を集めているのが、Akamai Guardicore Segmentation(以下 AGS)です。AGSはネットワーク内部の通信をプロセス単位で細かく制御し、侵入後の横移動(ラテラルムーブメント)を防止するマイクロセグメンテーションを実現します。マイクロセグメンテーションは、ランサムウェア感染時の被害範囲を極小化し、業務継続を守る有効な手段です。





ラックは、長年蓄積したセキュリティの知見と実績を背景に、AGSの導入から運用まで一気通貫で支援するサービスを提供しています。AGSの関連認定資格には、GCSA, GCSEといったネットワークエンジニア、管理者向けのトレーニング資格と、企業向けにAGSのプロバイダーに割り当たるGcSP認定資格があります。GcSPは、上記の資格取得に加え、Akamai社とともに設計・実装の工程を実践することでAGSのサービスプロバイダとして認定されます。





今回、GcSP資格を取得したことで、Akamai社公式の認定パートナーとして、設計・構築・運用の全工程において高度な専門性と技術力を提供し、柔軟なポリシー適用や迅速なセグメント変更を可能にするネットワークセキュリティの実現を支援します。





特にAGSは、内部通信の可視化や横移動対策など、ランサムウェア対策の要となるマイクロセグメンテーションを実現するソリューションであるため、高度な設計力が求められます。ラックはこの領域における実践的なノウハウを活かし、AGSと他のセキュリティ製品やクラウド基盤との連携を含め、お客様のセキュリティ課題解決に向けた取り組みを加速してまいります。









●サービスの特徴

導入支援サービスではAGS管理コンポーネントのセットアップ・インストールや、ルールの設計・実装を支援し、環境全体に対するセグメンテーションを構築します。導入対象となる全サーバ・端末に対して、ベストプラクティスに基づいた制御ルールの適用支援を行い、実際に取得したログを分析して最適なポリシーを提案します。ラックが蓄積した知見を基に、組織の実態に合ったセグメンテーションを実現する点が特長です。





さらに、ルール変更やポリシー調整、AGSで検知したインシデントアラートの調査支援など、導入後の利用環境の変化に応じた運用フェーズまでを継続的にサポートします。





ご参考情報

Akamai Guardicore Segmentation(AGS)

https://www.lac.co.jp/solution_product/akamai-guardicore.html









■株式会社ラックについて

https://www.lac.co.jp/

ラックは、サイバーセキュリティとシステムインテグレーションの豊富な経験と最新技術で、社会や事業の様々な課題を解決するサービスを提供しています。創業当初から金融系や製造業など日本の社会を支える基盤システムの開発に携わり、近年ではAIやクラウド、テレワークなどDX時代に適した最新のITサービスも手掛けています。また、1995年に日本初の情報セキュリティサービスを開始して以降、国内最大級のセキュリティ監視センターJSOC、サイバー救急センター、脆弱性診断、ペネトレーションテストやIoTセキュリティなど常に最新のサイバー攻撃対策や事故対応の最前線で活動する、情報セキュリティ分野のリーディング企業です。





＊ラック、LACは、株式会社ラックの国内およびその他の国における登録商標または商標です。

＊その他、記載されている会社名・団体名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

＊記載されている情報は、発表時点のものです。その後予告なしに変更となる場合があります。