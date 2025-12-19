テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下「当社」）は、インディーゲームレーベル「IndieTech Games（インディーテックゲームズ）」の第3弾タイトルとして、REDDEER.GAMES(ポーランド)との契約の下、【Pilo and the Holobook～ピロと不思議な百科事典～】（以下「本作」）のNintendo Switchパッケージ版を、アジア地域(日本、韓国、台湾、香港、東南アジア)で発売する運びとなりました。本日より、全国の販売店にて順次予約受付を開始しております。

本作は、絵本のようにカラフルな銀河を舞台にした探索型アドベンチャーゲームです。プレイヤーは見習い探検家のピロとなり、キロン教授の発明品「ホロブック」を使って世界中のものをステッカーに変えながらコレクションしていきます。美しい手描きイラストと色鮮やかな銀河系のアートワークを楽しみながら、自分だけの「ホロブック」を作り上げることができます。

＜パッケージ版限定特典＞

この度販売するNintendo Switch向けパッケージソフトには4つの限定特典が付属します。 ゲーム内に登場する「ステッカー」を再現したステッカーセットや、本作のビジュアルを堪能できるデジタルアートブック、およびサウンドトラックのダウンロードコードを特製スリーブに収納してご提供いたします。① 特製スリーブ② ホロブック調台紙付きステッカーセット③ デジタルアートブック④ サウンドトラック(全13曲)

＜ストーリー＞

きらめく星空いっぱいの銀河で、見習い探検家ピロの大冒険がはじまる！未知の星をめぐり、ふしぎを見つけて記録していくカギは、特別な百科事典「ホロブック」。集めた発見が、あなただけの一冊の本になり、やがて「タール」というナゾの物質のヒミツにつながっていく！

＜商品概要＞

● タイトル： Pilo and the Holobook～ピロと不思議な百科事典～●ジャンル： アドベンチャーゲーム●発売日： 2026年4月16日●価格： パッケージ版3,960円（税込）●開発元： Mudita Games(フランス)●権利元： REDDEER.GAMES（ポーランド）●プラットフォーム： Nintendo Switch●レーティング： CERO審査予定●発売地域： 日本、韓国、台湾、香港、東南アジア●対応言語： 日本語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、英語、フランス語、ドイツ語

本作の公式サイト、およびIndieTech Gamesの公式SNSアカウントでは、発売に向けた最新情報など随時更新を予定しております。

・ゲーム公式サイト ：https://indietechgames.neoscorp.jp/pilo/index.html・IndieTech Games公式X ：https://x.com/indietech_games ・IndieTech Games公式Instagram ：https://www.instagram.com/indietech_games/ ・IndieTech Games公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61574205204129 ・ネオス キッズ＆ゲームズ公式YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCDloPPTdWUa53v5fthy7dhg

IndieTech Gamesでは、今後も世界中の良質なインディーゲームを継続的に提供してまいります。

プレスキット(メディア様向け)

以下より、本作の画像・動画素材(タイトルロゴ、キャラクター/パッケージ画像、トレーラー)をダウンロードいただけます。※報道目的にのみご利用が可能です。また、編集・加工や再配布はお控えいただきますようお願い申し上げます。

https://indietechgames.neoscorp.jp/pilo/pilo_presskit.zip

© 2025 REDDEER.GAMES©Neos Corporation※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。※IndieTech Gamesはネオス株式会社の登録商標です。＜テクミラホールディングスについて＞【商 号】テクミラホールディングス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）【代表者】池田 昌史【U R L】https://www.tecmira.com/【グループ事業内容】◆ライフデザイン事業知育・教育、健康、FinTech、キャラクター等におけるデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供◆AI&クラウド事業AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSや、AWS等を活用したTechソリューションを提供◆IoT&デバイス事業通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供＜ネオスについて＞【商 号】ネオス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【U R L】https://www.neoscorp.jp 【代表者】池田 昌史【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

https://newscast.jp/attachments/7CGU5ads0VXOP5zOPyEN.pdf