松井酒造合名会社（本社：鳥取県倉吉市）は、本格ビールブランド「MATSUI BEER」より、鳥取県内の飲食店でのみ提供する限定ビール「MATSUI TOTTORI BEER」を、今後展開予定であることをお知らせいたします。

 

私たちが目指すのは、地域限定にとどまらず、日本一、そして世界で通用するビールブランド。
「MATSUI TOTTORI BEER」は、その挑戦の第一歩として誕生しました。

 

 

飲食店仕様の“本格ビール”

「MATSUI TOTTORI BEER」は、麦芽・ホップ・水のみを使用した本格ビールです。
すっきりとした飲み口で雑味がなく、料理の味を邪魔しない設計に仕上げました。

 

一口目の派手さよりも、気づけばもう一杯頼んでいる--そんな飲み進めやすさを重視。
食中酒としての完成度を追求し、日常の食事シーンで求められる一杯を目指しています。

流行ではなく、毎日の一杯として長く愛されるビールを目指しました。

 

 

価格でも、日本一を目指す

味だけにとどまらず、価格においても日本一を目指します。

製造工程・原価・物流を一から見直し、

本格ビールでありながら、飲食店が継続して扱える価格設計に挑戦しています。

 

品質も、価格も、日本一。
それが「MATSUI TOTTORI BEER」の掲げる目標です。

 

 

飲食店にとって“コスパ抜群”の限定ビール

「MATSUI TOTTORI BEER」は、回転率・満足度・利益率のバランスを重視し、
業界トップクラスの価格競争力を追求した、飲食店の現場視点のビールです。

 

日常のメニューとして無理なく提供でき、
安定した利益確保につながる設計を目指しています。

 

・提供シーンを選ばない、すっきりとした味わい

・勧めやすく、注文につながりやすい価格帯

・何杯でも自然に飲み進められるバランスのとれた飲みやすさ

 

 

鳥取県内・飲食店限定で始める理由

本商品は、鳥取県内の飲食店限定で提供を開始します。
まずは地元・鳥取の飲食店とともにビールを育てていきたいという想いからです。

この限定展開は、日本一、そして世界へ広げていくための集中と覚悟の証でもあります。

 

 

山陰No.1規模の設備とデジタル化で、世界基準へ




新たに完成したビール工場は、山陰地方No.1規模。
製造工程の大部分を全自動ラインで構成し、安定した品質と高い再現性を実現しています。

少数精鋭体制と徹底したデジタル化により、世界水準を見据えたビールづくりに取り組んでいます。

 

新ビール工場の様子はこちらからご覧いただけます

 

 

 

鳥取の飲食店から、世界へ

 

まずは鳥取の飲食店から。
この場所でしか飲めない一杯を起点に、日本一、そして世界へ挑戦していきます。

 

まだ歩みを進めている段階ではありますが、
「MATSUI TOTTORI BEER」の挑戦を、少しでも応援していただけましたら幸いです。

 

 

 

