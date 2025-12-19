



松井酒造合名会社（本社：鳥取県倉吉市）は、本格ビールブランド「MATSUI BEER」より、鳥取県内の飲食店でのみ提供する限定ビール「MATSUI TOTTORI BEER」を、今後展開予定であることをお知らせいたします。

私たちが目指すのは、地域限定にとどまらず、日本一、そして世界で通用するビールブランド。

「MATSUI TOTTORI BEER」は、その挑戦の第一歩として誕生しました。

■ 飲食店仕様の“本格ビール”

「MATSUI TOTTORI BEER」は、麦芽・ホップ・水のみを使用した本格ビールです。

すっきりとした飲み口で雑味がなく、料理の味を邪魔しない設計に仕上げました。

一口目の派手さよりも、気づけばもう一杯頼んでいる--そんな飲み進めやすさを重視。

食中酒としての完成度を追求し、日常の食事シーンで求められる一杯を目指しています。

流行ではなく、毎日の一杯として長く愛されるビールを目指しました。

■ 価格でも、日本一を目指す

味だけにとどまらず、価格においても日本一を目指します。

製造工程・原価・物流を一から見直し、

本格ビールでありながら、飲食店が継続して扱える価格設計に挑戦しています。

品質も、価格も、日本一。

それが「MATSUI TOTTORI BEER」の掲げる目標です。

■ 飲食店にとって“コスパ抜群”の限定ビール

「MATSUI TOTTORI BEER」は、回転率・満足度・利益率のバランスを重視し、

業界トップクラスの価格競争力を追求した、飲食店の現場視点のビールです。

日常のメニューとして無理なく提供でき、

安定した利益確保につながる設計を目指しています。

・提供シーンを選ばない、すっきりとした味わい

・勧めやすく、注文につながりやすい価格帯

・何杯でも自然に飲み進められるバランスのとれた飲みやすさ

■ 鳥取県内・飲食店限定で始める理由

本商品は、鳥取県内の飲食店限定で提供を開始します。

まずは地元・鳥取の飲食店とともにビールを育てていきたいという想いからです。

この限定展開は、日本一、そして世界へ広げていくための集中と覚悟の証でもあります。

■ 山陰No.1規模の設備とデジタル化で、世界基準へ









新たに完成したビール工場は、山陰地方No.1規模。

製造工程の大部分を全自動ラインで構成し、安定した品質と高い再現性を実現しています。

少数精鋭体制と徹底したデジタル化により、世界水準を見据えたビールづくりに取り組んでいます。

▶新ビール工場の様子はこちらからご覧いただけます

鳥取の飲食店から、世界へ

まずは鳥取の飲食店から。

この場所でしか飲めない一杯を起点に、日本一、そして世界へ挑戦していきます。

まだ歩みを進めている段階ではありますが、

「MATSUI TOTTORI BEER」の挑戦を、少しでも応援していただけましたら幸いです。

■企業情報

松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所

〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1

公式HP：https://matsuiwhisky.com

■お問い合わせ先

松井酒造合名会社

電話（06-4309-6250）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※営業のご連絡は全てお断りしております

■このプレリリースへのお問い合わせ先

松井酒造合名会社 広報

メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております