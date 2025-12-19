【飲食店用】本格派ビール「MATSUI TOTTORI BEER」誕生
松井酒造合名会社（本社：鳥取県倉吉市）は、本格ビールブランド「MATSUI BEER」より、鳥取県内の飲食店でのみ提供する限定ビール「MATSUI TOTTORI BEER」を、今後展開予定であることをお知らせいたします。
私たちが目指すのは、地域限定にとどまらず、日本一、そして世界で通用するビールブランド。
「MATSUI TOTTORI BEER」は、その挑戦の第一歩として誕生しました。
■ 飲食店仕様の“本格ビール”
「MATSUI TOTTORI BEER」は、麦芽・ホップ・水のみを使用した本格ビールです。
すっきりとした飲み口で雑味がなく、料理の味を邪魔しない設計に仕上げました。
一口目の派手さよりも、気づけばもう一杯頼んでいる--そんな飲み進めやすさを重視。
食中酒としての完成度を追求し、日常の食事シーンで求められる一杯を目指しています。
流行ではなく、毎日の一杯として長く愛されるビールを目指しました。
■ 価格でも、日本一を目指す
味だけにとどまらず、価格においても日本一を目指します。
製造工程・原価・物流を一から見直し、
本格ビールでありながら、飲食店が継続して扱える価格設計に挑戦しています。
品質も、価格も、日本一。
それが「MATSUI TOTTORI BEER」の掲げる目標です。
■ 飲食店にとって“コスパ抜群”の限定ビール
「MATSUI TOTTORI BEER」は、回転率・満足度・利益率のバランスを重視し、
業界トップクラスの価格競争力を追求した、飲食店の現場視点のビールです。
日常のメニューとして無理なく提供でき、
安定した利益確保につながる設計を目指しています。
・提供シーンを選ばない、すっきりとした味わい
・勧めやすく、注文につながりやすい価格帯
・何杯でも自然に飲み進められるバランスのとれた飲みやすさ
■ 鳥取県内・飲食店限定で始める理由
本商品は、鳥取県内の飲食店限定で提供を開始します。
まずは地元・鳥取の飲食店とともにビールを育てていきたいという想いからです。
この限定展開は、日本一、そして世界へ広げていくための集中と覚悟の証でもあります。
■ 山陰No.1規模の設備とデジタル化で、世界基準へ
新たに完成したビール工場は、山陰地方No.1規模。
製造工程の大部分を全自動ラインで構成し、安定した品質と高い再現性を実現しています。
少数精鋭体制と徹底したデジタル化により、世界水準を見据えたビールづくりに取り組んでいます。
▶新ビール工場の様子はこちらからご覧いただけます
鳥取の飲食店から、世界へ
まずは鳥取の飲食店から。
この場所でしか飲めない一杯を起点に、日本一、そして世界へ挑戦していきます。
まだ歩みを進めている段階ではありますが、
「MATSUI TOTTORI BEER」の挑戦を、少しでも応援していただけましたら幸いです。
■企業情報
松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所
〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1
公式HP：https://matsuiwhisky.com
■お問い合わせ先
松井酒造合名会社
電話（06-4309-6250）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。
※営業のご連絡は全てお断りしております
■このプレリリースへのお問い合わせ先
松井酒造合名会社 広報
メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。
※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております