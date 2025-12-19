広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、年末年始（2025-2026年）多彩なラインナップで特別番組を放送します。

今年も残すところあとわずか。年末年始はゆっくりテレビを観て過ごしたい…そんな皆さんにお届けする、広島ホームテレビ制作の特別番組をズラリとご紹介します。今だけの特別番組をお楽しみください！

■１月２日㈮：深夜11時30分～ ｜ 新春 勝ちグセカープ2026

「世代対抗３番勝負＆すごろく旅 ～SHAKARIKIはしゃいじゃうぞＳＰ～」

９６年組 VS ９７年組 再び！世代対抗３番勝負

昨年 待望の新企画として好評を得た「世代対抗ガチンコ対決」の第２弾！前年は９７年組が３番勝負で敗北し、土下座で泣きの１回に挑戦するも惜敗、９６年組が初代王者に輝いたのだが‥‥今年は「ネスタリゾート神戸」に集結し、様々なアクティビティで対決！９６年組が連覇か、それとも９７年組の王座奪還なるか！？

初登場！中村奨成選手と高太一投手が新企画「アストラムラインすごろく旅」

新企画『アストラムラインすごろく旅』に挑むは、昨シーズン飛躍をとげた２選手、高校の先輩・後輩でもある中村奨成選手と高太一投手。ともに新春特番初登場です！最終ゴールは広島の幸が食べられるレストラン！ただし食事代は自分たちでGETしなければならない。アストラムラインの各駅に用意されたミッションをクリアすれば賞金ＧＥＴ！果たして、二人は豪華な食事にありつけるのか！？

▷放送日時：１月２日㈮深夜11時30分▷出演者 ：末包昇大選手、栗林良吏投手森下暢仁投手、森翔平投手中村奨成選手、高太一投手（※高ははしごだか）大重麻衣（フリーアナウンサー）▷番組ＭＣ：小嶋沙耶香［HOMEアナウンサー］

■１月３日㈯：ごご３時30分～ ｜ 勝ちグセ カープ新春ＳＰ

「新井革命 ４年目の逆襲」

Carp新井貴浩監督にHOME野球解説・前田智徳氏が単独インタビュー。５位に終わった就任３年目の悔しさを晴らすべく、新たなシーズンに臨む新井監督。８年ぶりのリーグ優勝、そして42年ぶりの日本一に向け、守護神・栗林投手に先発転向を促すなど選手たちの新たな力を引き出したいという。さらに４年目のシーズンはこれまで以上の大改革に着手する構想案を巡らせていた‥‥！前田さんが切り込む ”新シーズンのビジョン” 、そしてカギとなる選手のインタビューも交えてじっくりとお伝えします。

▷放送日時：１月３日㈯ごご３時30分▷出演者 ：新井貴浩監督（広島東洋カープ）前田智徳（HOME野球解説）栗林良吏投手（広島東洋カープ）小園海斗選手（広島東洋カープ）

■１月３日㈯ ごご４時30分～ ｜ ピタニュー新春ＳＰ

「野球やろうぜ！～アベレンと少年たちの夢～」

少年たちの野球離れが加速するなか「野球の魅力を伝えたい」と立ち上がった“アベレン”。カープ三連覇を支えた安部友裕と中田廉が県内の野球少年をスカウトし「アベレンジャーズ」を結成！１年間に及ぶスカウト活動や合同練習を経て夢のチームを作り上げた。プロ野球選手を夢見る少年たちに、アベレン２人が伝えることとは‥‥ そして、いよいよ集大成となるドリームマッチの舞台へ！相手チームには、広島出身の俳優・塚本恋乃葉さんも参戦！レジェンド前田智徳さんのプロ野球中継さながらの解説も必見です！

▷放送日時：１月３日㈯ごご４時30分▷出演者 ：安部友裕・中田廉 前田智徳（野球解説者） 塚本恋乃葉▷番組ＭＣ：吉弘翔［HOMEアナウンサー］

🔳12月27日㈯ ごご３時00分 ｜ ピタニュ―年末ＳＰ

『ひろしま覆麺調査団』

ピタニュー㈭５時台の人気コーナー「ひろしま覆麺調査団」の神回を年末スペシャル編成。ラーメンの魅力にとりつかれた芸人てつじ（シャンプーハット）とラーメン大好きな麺バー（メンバー）が調査したお店から2店舗を厳選してお届け！

厳選２本立て！中田麺登場！新店「島そば」と「シェル系ラーメン」を大調査！

１軒目は、下蒲刈島のカフェで、冬季限定の人気メニューだった注目の麺！今年呉市内に専門店をオープンし、瞬く間に行列のできるお店へ！あっさり&味わい深いラーメンに中田麺さんの反応は！？ 2軒目は、カフェのような洗練されたお店で頂く“シェル系ラーメン”。てつじ団長の鋭すぎる考察に注目！大将ならぬ、異色の“シェフ”にも迫ります！先入観をすて１杯のラーメンと向き合う＿＿その様は、まさに究極の麺タ～テインメント！ ”味の向こう側” へ皆さんをお連れします！▷放送日時：2025年12月27日㈯ ごご３時00分▷出演者 ：てつじ（シャンプーハット）、池田裕楽（STU48）、中田廉（カープOB）、 まつはましん、榮真樹（HOMEアナウンサー）

■12月28日㈰ 深夜11時30分～ ｜ コットン西村が広島愛を大プレゼン！

『＃地元しか勝たん！宮城ｖｓ広島』

日本三景（宮島、松島）にプロスポーツ球団、名物グルメ――共通点いっぱいの宮城県と広島県！そんな両県出身のタレントが「地元しか勝たん！」と熱く自慢合戦。グルメも映えも譲れない、宮城 vs 広島の魅力対決！果たして、どちらが “最強の地元” なのか！？「グルメ」「お土産」「絶景」の３番勝負で決着をつけることに！！

宮城県代表のマギー審司＆餅田コシヒカリ、対するは広島県代表 コットン西村＆槙野智章が、地元愛溢れる熱いプレゼン対決を繰り広げます！広島のプレゼン・ロケは塚本恋乃葉さんと岡本愛衣アナが敢行、広島の “とっておき” スポットをたっぷりご紹介します。審査員を務める大人気グループ「B＆ZAI」の矢花黎さんと鈴木悠仁さんの心を射止めるのは、はたして宮城か広島か――！？

▷放送日時：2025年12月28日㈰深夜23時30分▷出演者 ：広島県代表 コットン西村、槙野智章、塚本恋乃葉 岡本愛衣（HOMEアナウンサー）、宮城県代表 マギー審司、餅田コシヒカリ、 吉瀬真珠（いぎなり東北産）、 内田有香（khbアナウンサー）審査員 矢花黎・鈴木悠仁（B&ZAI）

