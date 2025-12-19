熱海・ヨーグルト専門店 熱海ヨーグルト発酵所 にて1周年を記念した「周年祭」を開催！
熱海のヨーグルト専門店「熱海ヨーグルト発酵所」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社フジノネ)は、このたび2024年12月のオープンから1周年を迎えることを記念し、2025年12月20日(土)から2026年1月4日(日)までの期間、「1周年記念・周年祭」を開催いたします。
「熱海ヨーグルト発酵所」は、地元・静岡県東部産の丹那牛乳を使用し、店内工房で丁寧に発酵させたヨーグルトを提供するヨーグルト専門店として、2024年12月に熱海駅前にオープンしました。
開業から1年、多くの観光客や地元のお客様に支えられ、ヨーグルトの“出来立ての美味しさ”と“熱海らしさ”を大切にした商品づくりを続けてきました。おめでたい年末年始と合わせ、感謝の想いを込めた限定商品・企画を展開します。
https://www.atami-yogurt.com
熱海ヨーグルト発酵所1周年祭
■イベント詳細
・のめる熱海ヨーグルト(いちご)果肉増量キャンペーン
周年祭期間限定で果肉を増量 のめる熱海ヨーグルト(いちご)
人気商品の「のめる熱海ヨーグルト(いちご)」を、周年祭期間限定で果肉を増量し提供いたします。静岡県産いちご「紅ほっぺ」を使用し、価格はそのままで、見た目にも華やかで、おめでたい“紅白”に仕上げました。
商品名 ： のめる熱海ヨーグルト(いちご)
アレルギー： 乳成分
発売日 ： 2025年12月20日(土)～2026年1月4日(日)
価格 ： 640円(税込)
・周年記念アイテムの販売
1周年を記念してオリジナルアイテムを発売します。
(左)ピンバッチ (右)アクリルキーホルダー
1周年記念オリジナルアイテム ピンバッチ アクリルキーホルダー
・ピンバッジ ： 450円(税込)
・アクリルキーホルダー： 450円(税込)
※いずれも数量限定、なくなり次第終了となります。
・おすすめセット購入の方にアクリルキーホルダープレゼント
おすすめセット購入プレゼント アクリルキーホルダー
スタッフおすすめヨーグルト6個セットを購入いただいた方に、1周年記念のアクリルキーホルダープレゼント
※いずれも数量限定、なくなり次第終了。
・2,000円以上購入で缶バッジプレゼント
オリジナル缶バッジ
2,000円以上購入方プレゼン 缶バッジ
期間中、税込2,000円以上お買い上げのお客様に、オリジナル缶バッジを1点プレゼントします。
※数量限定、なくなり次第終了。
・「よっぴー」が一周年をお祝いします
1周年を記念した特別仕様 公式キャラクターのカモメ「よっぴー」
公式キャラクターのカモメ「よっぴー」が、1周年を記念した特別仕様の装飾で登場します。周年祭ならではの華やかな装いで、店内や商品を彩ります。
・お年賀掛け紙(期間限定)
年末年始のご挨拶やお手土産向けに、周年祭限定のお年賀掛け紙を用意しました。
対象商品：
ヨーグルトサンドクッキー(10個入) 1,740円
ヨーグルトブッセ (6個入) 1,640円
大容量サイズで、帰省や贈答用にもおすすめです。
■「熱海ヨーグルト発酵所」について
いつでもゆるりとあたたかい
熱海の地で生まれたヨーグルトをおひとつ、
あなたのもとへ
熱海の地で生まれたヨーグルト専門店
あたたかい日差し
ささやかに輝く水面
たわむれるかもめ
鼓動のように心地よく繰り返す波音も。
朝の熱海の海辺にはゆるりと、
そして美しく時が流れます。
ゆっくりと作るから、こころもゆるむ
熱海の海辺からかもめがやさしく届ける
ヨーグルト専門店です。
熱海の海辺からかもめがやさしく届ける ヨーグルト専門店
熱海ヨーグルト発酵所
■店舗概要
店舗名 ： 熱海ヨーグルト発酵所
所在地 ： 静岡県熱海市田原本町7-3
TEL ： 0557-48-6625
営業時間 ： 10:00～18:00
定休日 ： なし
公式サイト： https://www.atami-yogurt.com
■会社概要
株式会社フジノネ
所在地 ： 静岡県熱海市下多賀777番地
代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁
設立 ： 2007年10月
事業内容： 観光土産品の企画・開発・製造・卸・販売
資本金 ： 1,500万円
URL ： http://fujinone.com/