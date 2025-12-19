熱海のヨーグルト専門店「熱海ヨーグルト発酵所」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社フジノネ)は、このたび2024年12月のオープンから1周年を迎えることを記念し、2025年12月20日(土)から2026年1月4日(日)までの期間、「1周年記念・周年祭」を開催いたします。

「熱海ヨーグルト発酵所」は、地元・静岡県東部産の丹那牛乳を使用し、店内工房で丁寧に発酵させたヨーグルトを提供するヨーグルト専門店として、2024年12月に熱海駅前にオープンしました。

開業から1年、多くの観光客や地元のお客様に支えられ、ヨーグルトの“出来立ての美味しさ”と“熱海らしさ”を大切にした商品づくりを続けてきました。おめでたい年末年始と合わせ、感謝の想いを込めた限定商品・企画を展開します。

[公式サイト]

https://www.atami-yogurt.com





熱海ヨーグルト発酵所1周年祭





■イベント詳細

・のめる熱海ヨーグルト(いちご)果肉増量キャンペーン





周年祭期間限定で果肉を増量 のめる熱海ヨーグルト(いちご)





人気商品の「のめる熱海ヨーグルト(いちご)」を、周年祭期間限定で果肉を増量し提供いたします。静岡県産いちご「紅ほっぺ」を使用し、価格はそのままで、見た目にも華やかで、おめでたい“紅白”に仕上げました。





商品名 ： のめる熱海ヨーグルト(いちご)

アレルギー： 乳成分

発売日 ： 2025年12月20日(土)～2026年1月4日(日)

価格 ： 640円(税込)





・周年記念アイテムの販売

1周年を記念してオリジナルアイテムを発売します。





(左)ピンバッチ (右)アクリルキーホルダー





1周年記念オリジナルアイテム ピンバッチ アクリルキーホルダー

・ピンバッジ ： 450円(税込)

・アクリルキーホルダー： 450円(税込)

※いずれも数量限定、なくなり次第終了となります。





・おすすめセット購入の方にアクリルキーホルダープレゼント





おすすめセット購入プレゼント アクリルキーホルダー





スタッフおすすめヨーグルト6個セットを購入いただいた方に、1周年記念のアクリルキーホルダープレゼント

※いずれも数量限定、なくなり次第終了。





・2,000円以上購入で缶バッジプレゼント





オリジナル缶バッジ





2,000円以上購入方プレゼン 缶バッジ





期間中、税込2,000円以上お買い上げのお客様に、オリジナル缶バッジを1点プレゼントします。

※数量限定、なくなり次第終了。





・「よっぴー」が一周年をお祝いします





1周年を記念した特別仕様 公式キャラクターのカモメ「よっぴー」





公式キャラクターのカモメ「よっぴー」が、1周年を記念した特別仕様の装飾で登場します。周年祭ならではの華やかな装いで、店内や商品を彩ります。





・お年賀掛け紙(期間限定)

年末年始のご挨拶やお手土産向けに、周年祭限定のお年賀掛け紙を用意しました。

対象商品：

ヨーグルトサンドクッキー(10個入) 1,740円

ヨーグルトブッセ (6個入) 1,640円

大容量サイズで、帰省や贈答用にもおすすめです。









■「熱海ヨーグルト発酵所」について

いつでもゆるりとあたたかい

熱海の地で生まれたヨーグルトをおひとつ、

あなたのもとへ





熱海の地で生まれたヨーグルト専門店





あたたかい日差し

ささやかに輝く水面

たわむれるかもめ

鼓動のように心地よく繰り返す波音も。





朝の熱海の海辺にはゆるりと、

そして美しく時が流れます。





ゆっくりと作るから、こころもゆるむ

熱海の海辺からかもめがやさしく届ける

ヨーグルト専門店です。





熱海の海辺からかもめがやさしく届ける ヨーグルト専門店





熱海ヨーグルト発酵所





■店舗概要

店舗名 ： 熱海ヨーグルト発酵所

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町7-3

TEL ： 0557-48-6625

営業時間 ： 10:00～18:00

定休日 ： なし

公式サイト： https://www.atami-yogurt.com









■会社概要

株式会社フジノネ

所在地 ： 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： 観光土産品の企画・開発・製造・卸・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： http://fujinone.com/