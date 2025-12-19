アカチャンホンポでプレママ・プレパパスクールを開催！

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 http://www.akachan.jp）は、妊娠期のご家族を対象に赤ちゃんとの暮らしをイメージできる体験型スクール「プレママ・プレパパスクール」を開催しています。肌着のお着替え、沐浴、抱っこ紐の試着体験など、赤ちゃんを迎える準備を「講義だけでなく体験型」で学べる約2時間のスクールです。今後も全国の店舗にて継続的に展開してまいります。







2025年12月7日（日） アカチャンホンポ つかしん店

「プレママ・プレパパスクール」開催レポート

①肌着のお着替え体験





新生児用肌着の種類とお着替えを赤ちゃん人形を使って実際に体験。大人の洋服と違い、肌着の種類や紐が多いことに戸惑う方もいらっしゃいました。

② ベビーバスを使った“エアー沐浴”





沐浴の種類（バスへの沐浴やシャワー浴など）、沐浴の事前準備からスキンケアまで実演形式でご紹介。

助産師監修の動画を視聴した後、1組ずつに用意した赤ちゃん人形とベビーバスを使い、沐浴手順を学べる体験を実施。出産前に沐浴の実践的な体験ができた点について、参加者からは好評の声が寄せられました。

③抱っこ紐の試着体験





抱っこ紐の種類や選び方の説明。実際の試着ではスタッフと確認し合いながら使い方をしっかり学ばれていました。

④マタニティジャケット着用体験





妊娠8～9か月の重さを再現したジャケットを着用し、足元の見えにくさや立ち座りのしづらさを体験。実際にジャケットを着用し、 マットに寝転がってみた参加者は、思うように動けないことに驚いていました。

■再始動の背景

当社ではコロナ禍により「マタニティスクール」を2020年から一時休止していました。

しかしお客様や店舗で働くスタッフなどからの再開要望を受け、体験型コンテンツを中心にリニューアルし、今回再始動に至りました。

■今後の開催予定（事前予約制）

※参加費：無料（有料の場合は記載。詳しくはこちらからご確認ください。）

※実施回によって内容が異なります。イベント詳細ページよりご確認ください。

※イベントの予約は、アカチャンホンポ公式アプリのダウンロードと会員登録（無料）が必要です。

アプリをお持ちでない方は、上記「イベント詳細ページ」を押すとアプリダウンロードページに移動します。

プレママ•プレパパスクールについてはこちら： https://bit.ly/4pMUwry

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp