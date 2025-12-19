世界の電子請求書提示・支払市場予測：二〇二六年から二〇三五年にかけた主要な成長要因、動向、機会
電子請求書提示・支払市場レポートは、同市場の全体像と詳細な解説を提供し、二〇二〇年から二〇二五年までの過去期間、ならびに二〇二五年から二〇三〇年、さらに二〇三五年までの予測期間を網羅している。本レポートでは、すべての主要地域における市場動向を評価するとともに、各地域の主要経済圏について詳細な分析を行っている。
二〇二五年における世界の電子請求書提示・支払市場規模は約三〇・一〇〇〇十億ドルに達し、二〇二〇年以降、年平均成長率一一・七％という力強い成長を示した。市場は二〇二五年の三〇・一〇〇〇十億ドルから二〇三〇年には五一・八九七五十億ドルへ拡大し、成長率は一一・五％と見込まれている。その後も市場は拡大基調を維持し、二〇三〇年以降は年平均成長率一〇・一％で成長し、二〇三五年には八三・九九二七十億ドルに達すると予測されている。
電子請求書提示・支払市場における主要企業の採用戦略
市場で事業を展開する主要企業は、競争力を強化するために幅広い戦略を実施している。これには、戦略的買収による事業運営能力の拡大、新製品投入による事業基盤の強化、ならびに戦略的提携やパートナーシップを通じた業務効率の向上が含まれる。
市場機会を捉えるための戦略的提言
新たな機会を最大限に活用するため、ビジネス・リサーチ・カンパニーは、電子請求書提示・支払事業者に対し、提供サービスの高度化を推奨している。企業は自動化と高度化を進める目的で、人工知能や機械学習機能を請求・支払プラットフォームへ積極的に統合している。また、請求書作成、配信状況の監視、支払状況、取引履歴、レポート作成を単一の統合画面で管理できる集中型デジタル請求ダッシュボードへの需要も高まっている。さらに、拡張性と柔軟性を備えた大規模運用を可能にするため、クラウドネイティブ型請求プラットフォームの開発が重視されている。加えて、摩擦を減らし、効率性を高め、リアルタイム取引を実現するための支払プロセスの簡素化も重要な注力分野となっている。
電子請求書提示・支払市場の概要
電子請求書提示・支払とは、企業が請求書を電子的に発行し、顧客がウェブポータル、モバイルアプリ、または自動化された支払システムを通じてオンラインで請求内容の確認、管理、支払を行えるデジタル仕組みを指す。この手法は、従来の紙ベース請求を、より効率的で安全かつ利便性の高いデジタル方式へ置き換えるものである。主な目的は、請求および支払業務の簡素化、運用コストの削減、顧客利便性の向上にある。
関連する支援サービスには、決済ゲートウェイ、顧客関係管理システム、統合基幹業務システム、オンラインバンキング機能、不正防止ソリューションが含まれる。代替手段としては、紙ベースの請求、対面での現金支払、小切手取引、手動による銀行振込などが挙げられる。
世界の電子請求書提示・支払市場における主要企業
二〇二四年において、上位十社は世界の電子請求書提示・支払市場全体の最大一一・一九％を占めた。フィサーブは市場シェア一・四五％で最大の競合企業であった。その他の主要企業には以下が含まれる。
・フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ
・エーシーアイ・ワールドワイド
・ボトムライン・テクノロジーズ
・マスターカード
・サイバーソース（ビザ）
・オラクル
・ワールドライン
・ペイパル・ホールディングス
・ストライプ
配信元企業：The Business research company
配信元企業：The Business research company
