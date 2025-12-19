大人気の『文様パズルぬりえ』シリーズに新たなスタイルが登場。睡眠コンサルタント監修の入眠儀式にぴったりな工夫が詰まった『ぐっすり睡眠パズルぬりえ』2025年12月19日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『ぐっすり睡眠パズルぬりえ』を2025年12月19日（金）より全国書店にて発売いたします。
『パズルぬりえ』シリーズの新形態、誕生！ 眠りのスイッチ、入ります。
大好評の『文様パズルぬりえ』シリーズから、これまでにない新しいスタイルのぬりえが登場します。
その名も――『睡眠パズルぬりえ』。
テーマは、近年注目を集めている「入眠儀式」。
これは、寝る前に行うちょっとした習慣で、脳に「もう寝る時間ですよ」と優しくサインを送り、より深い眠りへと導く行動のことです。
本作は、指示通り塗り続けるだけで美しい文様が浮き上がる『文様パズルぬりえ』を、入眠儀式用にカスタムしたもの。
従来よりピースが大きく、色数も抑えめだから、一日の終わりにリラックスして楽しむのにぴったり。
寝る前のルーティンとして取り入れることで、睡眠の質の向上や、不眠の予防・改善効果も期待できます。
ぬりえで心を静かに整えるひととき。
あなたも、「眠りのスイッチ」、入れてみませんか？
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12633
【商品情報】
ぐっすり睡眠パズルぬりえ
●定価：1760円（本体1600円＋税10％）
●著者：HJ技法書編集部
●ISBNコード:978-4-7986-4045-7
●JAN コード：9784798640457
●判型：A4変型判 80ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
