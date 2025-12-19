TopMediaiはAI音楽生成と「AIで写真が歌う」を連携し、ワンクリックで歌う写真を生成可能に
動画・音楽・音声関連のオンラインAIツールを提供するCleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号 スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月16日より、TopMediaiの新機能「AI音楽生成 × AIで写真が歌う」を提供開始しました。この機能により、ユーザーは生成したオリジナル楽曲をワンクリックで「AIで写真が歌う」に連携させ、人物写真やキャラクターが歌う動画コンテンツを簡単に作成できます。
TopMediaiは、音楽・画像・動画のAIツールを統合したオンラインプラットフォームであり、AI作曲やボーカル合成、音声合成、画像→動画など多彩な機能を提供しています。本リリースでは、楽曲制作と画像の動画化をスムーズに結びつけることで、専門知識がなくても手軽に“歌うキャラクター動画”コンテンツを制作できる環境を整備しました。これにより、個人の記念コンテンツから企業のキャンペーン動画、SNS用のバイラル素材まで、幅広い用途で活用可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337351&id=bodyimage1】
【新機能の概要】
1.AI音楽生成で楽曲を作る：TopMediaiのAI音楽生成は、ジャンルやムード、歌詞（あるいはインスト）を指定するだけでオリジナル楽曲を生成できます。生成後はボーカルトラック／インスト等パート別ダウンロードやMIDI出力が可能です。
2.ワンクリックで「AIで写真が歌う」へ：楽曲生成後の画面に用意された「AIで写真が歌う」ボタンを押すと、直ちに生成楽曲が選択済みの状態で「AIで写真が歌う」作成画面へ遷移。生成済みの楽曲を再アップロードする手間が不要になり、制作時間が大幅に短縮されます。
3.写真のアップロード or 画像生成：既存の写真をアップロードするか、TopMediai内のAI画像生成でオリジナルキャラクター／素材を作成して利用できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337351&id=bodyimage2】
詳細はこちら：
AI音楽生成:https://jp.topmediai.com/app/ai-music/
AIで写真が歌う:https://jp.topmediai.com/app/singing-photo-maker/
TopMediai 公式サイト：https://jp.topmediai.com/
【AI音楽生成と『AIで写真が歌う』の主な機能・メリット】
1.制作のシームレス化：楽曲→歌う写真への移行がクリック操作のみで完了。素材連携の手間を省き、企画→試作→公開 のサイクルが短縮されます。
2.シーンテンプレートで表現を強化：アップロードした写真をもとに、歌唱やリップシンクを行う背景テンプレートを選択できます。選んだシーンに基づいて自動的に画像や動画を生成し、制作の幅を広げます（生成には一定のクレジットが消費されます）。
3.初心者でも高品質：専門知識がなくても、プロンプトやプリセットを使うだけで自然なリップシンクや歌唱アニメーションを作成できます。プレゼントやイベント用の短尺動画が簡単に制作可能です。
4.商用利用対応：プランによっては商用利用ライセンスや大量生成に対応する課金プランが用意されており、マーケティング用途でも利用しやすい設計です。
【操作ガイド：ワンクリックで歌う写真を生成する手順】
ステップ1：AI音楽生成
TopMediaiのAI音楽生成ページにアクセスし、歌詞や説明文、必要に応じて画像を入力してオリジナル楽曲を生成します。画像がない場合はAI画像生成で写真やキャラクターを作成できます。生成時には歌手の性別、音楽スタイル、独創性などを設定してプレビューで確認可能です。
