放射線汚染監視装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（個人線量計、区域プロセス監視装置、環境放射線監視装置、表面汚染監視装置、放射性物質監視装置）・分析レポートを発表
2025年12月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「放射線汚染監視装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、放射線汚染監視装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
________________________________________
最新調査によると、世界の放射線汚染監視装置市場は2024年に約38.04億ドルで評価され、2031年には約54.64億ドルへ拡大する見通しです。
期間中の年平均成長率は5.4％であり、医療、原子力産業、防衛、安全保障分野における放射線管理と防護の重要性が高まる中、市場の安定的な拡大が予測されています。
放射線汚染監視装置は、放射線に関連する潜在的な汚染を迅速かつ確実に検出するために用いられ、医療機関、原子力施設、軍事組織、民間防衛、さらには放射性物質が放置・潜在している可能性のある場面で作業者の安全確保に不可欠です。本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策変化が競争環境、地域経済、サプライチェーンに与える影響についても詳細に分析しています。
________________________________________
調査の特徴と目的
________________________________________
本レポートは、放射線汚染監視装置市場に関する定量・定性の両面からの包括的な分析を行っています。
企業別、地域・国別、製品タイプ別、用途別に市場データを整理し、供給と需要の変動、価格推移、技術革新、規制動向など、市場の成長に影響を与える要因を体系的に評価しています。
本調査の主要目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確化すること、放射線汚染監視装置の成長可能性を検証すること、
製品別・用途別の将来需要を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を分析することです。これにより、企業は市場参入や投資判断、製品開発戦略に必要な情報を得ることができます。
________________________________________
主要企業と競争環境
________________________________________
本レポートでは Thermo Fisher Scientific、Fortive、Fuji Electric、Ludlum Measurements、Mirion Technologies、Polimaster、Canberra、General Electric、Ortec（Ametek）、Leidos をはじめ、数多くの企業を主要プレーヤーとして取り上げています。
企業ごとに、売上数量、収益、価格、利益率、製品ラインアップ、地域展開、技術開発が分析され、市場における競争力の違いが明確に示されています。
近年は、医療機関で使用される個人線量計や環境監視装置、原子力施設向けの広域監視装置など用途が多様化しており、それに伴い企業は高感度化、小型化、データ連携機能の強化など製品開発を進めています。
また、安全保障分野では放射性物質の不正利用防止の観点から需要が高まっており、政府による調達拡大も市場成長に寄与しています。
________________________________________
市場セグメント
________________________________________
放射線汚染監視装置市場は、製品タイプ別に個人線量計、区域プロセス監視装置、環境放射線監視装置、表面汚染監視装置、放射性物質監視装置に分類されます。
個人線量計や環境監視装置は医療・産業用途での利用が拡大しており、区域監視装置はエネルギー分野、とくに原子力施設での採用が多く見られます。
