全ての線画をダウンロードできる特典付き！かわいくて美味しそうなお菓子の世界をあなたの手で塗ってみませんか？『不思議の国のティータイム塗り絵』2025年12月19日発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『不思議の国のティータイム塗り絵』を2025年12月19日（金）より全国書店にて発売いたします。
不思議の国が織りなす、塗るほどに心温まる世界
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337013&id=bodyimage1】
塗り絵を愛するすべての方へ――。
とっても可愛く、どこか懐かしい「素敵なティータイムの世界」へご招待します。
お茶会に欠かせないティーカップ、ケーキやドーナツなどのスイーツ、そして夢のようなお菓子の家……。
ファンタジーあふれる不思議かわいいイラストが、見る人の心をときめかせます。
春・夏・秋・冬、四季をテーマにした約60枚の塗り絵を収録。
使用する画材はお好きな色でご自由に、心のままに彩りを。
そして何度でも楽しめるよう、すべての線画をダウンロードできるご購入特典付きです。
これまでにはないファンタジー溢れる塗り絵の世界を、どうぞお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337013&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337013&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337013&id=bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12573
【著者情報】
才賀サイ
子どもの頃に見た絵本の中のお菓子に憧れて、宝石のようにキラキラした食べ物を描くイラストレーター。魔法をひと匙入れたファンタジーな世界観が特徴。
通販サイト「フェリシモ魔法部」とのコラボでデザインした雑貨と洋服をはじめ、雑貨やパッケージデザインの仕事を中心に活動。『VISIONS 2025 ILLUSTRATORS BOOK』（KADOKAWA）に掲載。
【商品情報】
不思議の国のティータイム塗り絵
●定価：1,650円（本体1,500円＋税10％）
●著者：才賀サイ
●ISBNコード:978-4-7986-4042-6
●JAN コード：9784798640426
●判型：B5判 88ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
不思議の国が織りなす、塗るほどに心温まる世界
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337013&id=bodyimage1】
塗り絵を愛するすべての方へ――。
とっても可愛く、どこか懐かしい「素敵なティータイムの世界」へご招待します。
お茶会に欠かせないティーカップ、ケーキやドーナツなどのスイーツ、そして夢のようなお菓子の家……。
ファンタジーあふれる不思議かわいいイラストが、見る人の心をときめかせます。
春・夏・秋・冬、四季をテーマにした約60枚の塗り絵を収録。
使用する画材はお好きな色でご自由に、心のままに彩りを。
そして何度でも楽しめるよう、すべての線画をダウンロードできるご購入特典付きです。
これまでにはないファンタジー溢れる塗り絵の世界を、どうぞお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337013&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337013&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337013&id=bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12573
【著者情報】
才賀サイ
子どもの頃に見た絵本の中のお菓子に憧れて、宝石のようにキラキラした食べ物を描くイラストレーター。魔法をひと匙入れたファンタジーな世界観が特徴。
通販サイト「フェリシモ魔法部」とのコラボでデザインした雑貨と洋服をはじめ、雑貨やパッケージデザインの仕事を中心に活動。『VISIONS 2025 ILLUSTRATORS BOOK』（KADOKAWA）に掲載。
【商品情報】
不思議の国のティータイム塗り絵
●定価：1,650円（本体1,500円＋税10％）
●著者：才賀サイ
●ISBNコード:978-4-7986-4042-6
●JAN コード：9784798640426
●判型：B5判 88ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ