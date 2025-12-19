アートホテル大阪ベイタワー 料理長が贈る 冬のごほうび御膳 あったか鍋×アフタヌーンティースタイル

アートホテル大阪ベイタワー（所在地：大阪府大阪市港区、総支配人：守屋浩二）20階「割烹 みなと」では、本格的な寒さを迎え、“火＝温もり・鍋”と “美＝彩り・上質さ” をテーマに、心と身体をやさしく温める「火と美 御膳～HITOMI GOZEN～」を、2026年1月13日（火）から2月28日（土）まで、ランチ・ディナー各1日15食・事前予約限定にて販売いたします。





「火と美 御膳～HITOMI GOZEN～」1名分。小鍋は「海老のたたき取りとハマグリのアメリケーヌ鍋」

和の趣で存在感あるティースタンドに盛り付けた前菜や小鉢は、肉・魚・野菜をバランスよく取り入れ、鶯が告げる早春の訪れを一品一品に映し出しました。まるでアフタヌーンティーのように少しずつ多彩な味わいが楽しめ、心華やぐ上質なひとときを演出します。続く小鍋は、一人ひとりが自分のペースで気兼ねなく楽しめるように仕立てた3種から選べる『ごほうび鍋』。温かな湯気に心までほぐれるような時間をお過ごしいただけます。

■3種から選べる私だけの『ごほうび鍋』

料理長特製の『ごほうび鍋』は、味わいの異なる3種から。「海老のたたき取りとハマグリのアメリケーヌ鍋」は、海老の旨味を凝縮したアメリケーヌ・ソースを白出汁でのばした濃厚なスープが特長で、海老と魚のすり身を使ったぷりぷり食感のつみれやハマグリが豊かなコクを引き立てます。「柚子香る 鯛かぶら鍋」は、鯛の上品な旨みが広がる出汁に柚子がほのかに香り立ち、蕪と鯛の奥深い味わいをお楽しみいただけます。「牛すき焼き鍋」は、割烹みなと特製の割下で、関西風の“焼いてから煮る”調理法で仕上げた一品。牛リブロース肉、ごぼう、玉ねぎ、しいたけなどに、しっかりとした甘辛い味わいが広がります。





■火と美 御膳～HITOMI GOZEN～

販売期間：2026年1月13日（火）から2月28日（土）

販売店舗： 20階「割烹 みなと」

料金：8,000円 ※1 名様より予約可／前日12 時までの事前予約制

販売時間：ランチ11：30～14：30（L.O.14：00）、ディナー17：00～22：00（L.O.20：30）※各15 食限定

＜お品書き＞

●ティースタンド

【上段】・汲み上げ湯葉 美味出汁ジュレ・数の子と菜の花 鱈子ドレッシング・牛しゃぶロール 胡麻ポン酢

【中段】・揚物（えび美人粉揚げ 鰻養老揚げ たらの芽）・うぐいす白玉 ふかひれスープ仕立て

・ノルウェーサーモン アボカド カルパッチョ風

【下段】・菊菜ともち麦のお浸し・焼物（鰤大根の照焼き ベシャメル餡かけ）・煮物 芋、棒鱈、筍、蕗、梅麩

【引き出し】・握り寿司四種

●選べる『ごほうび鍋』 A・B・C の3種類より、お一人様一つお選びいただけます。





[A] 海老のたたき取りとハマグリのアメリケーヌ鍋





[B] 柚子香る 鯛かぶら鍋





[C] 牛すき焼き鍋

●食後のひととき

・パティシエ特製プレートデザート

・大阪 つぼ市製茶本舗の抹茶ラテ または コーヒー または 紅茶

※写真は全てイメージです。

※料金はサービス料（10 %）及び税金を含みます。

※旬の食材を使用しているため、仕入れ状況により内容を一部変更する場合がございます。

【割烹みなと】

20階に位置し、店内の大きな窓から望むベイエリアの景色を眺めながら上品で繊細な技が光る割烹料理が味わえます。都会の喧騒を忘れさせてくれる温かみのある洗練された店内で心ゆくまでお楽しみください。

TEL：06-6573-3202

公式ウェブサイト：https://kappo-minato.com/

営業時間：ランチ11：30～14：30（L.O.14：00）

ディナー17：00～22：00（L.O.20：30）





