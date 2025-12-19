2025年度　日本FP協会　研究奨励金　受贈者決定！

日本FP協会（所在地 東京都港区、理事長 白根壽晴）は、パーソナルファイナンスに関連する分野における学術の振興を支援することを目的とし、2023年度より研究活動への支援（日本FP協会研究奨励金）を開始いたしました。2025年度は、研究奨励金審査委員会の審議を経て、3名の研究者に奨励金を受贈することが決定し、2025年12月17日に贈呈式を行いました。受贈者は以下のとおりです。

 

2025年度　受贈者・研究テーマ　※氏名・五十音順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■浅井　義裕（明治大学商学部 教授）

　年金リテラシーが年金の繰り上げ受給・繰り下げ受給にもたらす影響

■打越　文弥（慶應義塾大学 産業研究所共同研究員）

　パートナーシップ形成と将来のリスクマネジメントに対する認識：日英比較インタビューによるアプローチ

■西出　陽子（名古屋商科大学経済学部 准教授）

　金融リテラシー、金融アドバイス、行動バイアスが資産形成行動に与える影響

 

左から吉野審査委員長、打越氏、西出氏、浅井氏、白根理事長

 

※本研究奨励金の詳細は、協会ホームページをご参照ください。

https://www.jafp.or.jp/personal_finance/syoureikin