JAF九州本部（本部長 金野誠）は「JAF会員が選ぶ！イチオシ道の駅グランプリ2025」を開催し、投票結果を公表いたしました。（共催：九州・沖縄「道の駅」連絡会駅長会）







総合1位となった道の駅くるめ

道の駅くるめ内カフェで販売されているソフトクリーム

これは、2025年9月12日（金）～10月31日（金）の期間中、全国のJAF会員が九州・沖縄にある全152の道の駅の中で部門ごとにイチオシ道の駅に投票し、その合計得票数でグランプリを決定した企画です。

※昨年殿堂入りした「道の駅 むなかた（福岡県）」は投票対象外

第11回目となる今年も昨年に引き続き、「グルメ部門」「行ってみたい部門」「おもてなし部門」の3部門それぞれに投票いただき、その結果合計1,032票を獲得した「道の駅 くるめ（福岡県）」が初めての総合1位となりました。道の駅くるめをイチオシにした投票コメントには「ソフトクリーム屋さんのスタッフが優しく、直売所のスタッフも気さくで優しかった（30代女性）」と施設スタッフの温かい対応を評価する声が多数寄せられました。

ウェブ「JAFご当地情報」イチオシ道の駅グランプリ2025

結果発表はコチラから▼

https://jaf.link/3Mzv6j6

「イチオシ道の駅グランプリ2025」総合順位結果

また、12月9日（火）に大分県日田市で開催された九州・沖縄「道の駅」連絡会にて、総合10位までの道の駅、およびサプライズ表彰として昨年度の同グランプリから投票率が最も伸びた「道の駅 山之口（宮崎県）」を「躍進賞」として表彰しました。 九州・沖縄「道の駅」連絡会 矢幡 弾事務局長は「毎年多くのJAF会員の皆様がご参加いただき感謝しております。皆様から行きたい道の駅に選ばれるよう今後も努めてまいります。」とコメントしました。

JAF九州本部では今後も各道の駅と協力し、多くの自動車ユーザーが楽しめるカーライフを提供できるよう取り組んでまいります。



総合1位～3位・躍進賞 表彰式の様子

（左から順に）JAF九州本部事業部長 山本雄一郎、道の駅山之口 山下駅長、道の駅くるめ 橋本駅長、道の駅うきは（代理：道の駅うすい 山口駅長）、道の駅 やんばるパイナップルの丘 安波（代理：九州沖縄道の駅ネットワーク事務局 太田様）



総合1位 道の駅くるめ 表彰状授与の様子

