グローバル知能型無人水中航行システム市場予測：2026年から2035年までの成長、動向、および機会
知能型無人水中航行システムに関する本報告書は、市場の包括的な分析を提供しており、2020年から2025年までの過去の期間をカバーし、2025年から2030年、さらに2035年までの市場予測を行っています。本報告書では、地域ごとの市場動向を検証し、各地域の主要経済国に関する詳細な洞察を提供しています。
2025年、グローバルの知能型無人水中航行システム市場は約25億6880万ドルに達し、2020年以降の年間平均成長率は11.7％となりました。市場は2025年の25億6880万ドルから2030年には42億0220万ドルに成長すると予測されており、成長率は10.3％となります。2030年以降も市場は上昇傾向を維持し、年間平均成長率9.7％で成長を続け、2035年には66億7630万ドルに達すると見込まれています。
主要企業が採用している戦略
市場参加者は、競争力を強化するためにさまざまな戦略を実施しています。これには以下が含まれます：
● 戦略的パートナーシップを通じた運営能力の拡大
● 製品の革新やポートフォリオの拡充による事業機能の強化
● 総合的な事業能力を拡大するための戦略的投資の追求
● 業務の最適化および効率化を目的とした新規開発の導入
報告書の全体概要はこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/intelligent-unmanned-underwater-navigation-system-global-market-report
市場機会を活用するための戦略的提言
新たに出現する市場機会を最大限に活用するため、企業は以下の取り組みに注力することが推奨されます：
● AI対応のミッション自律機能を導入し、搭載AIによるミッション管理やソナーデータ分析を活用して競争優位性を確保
● GPSが利用できない水中環境での海洋生物の航法を模倣した生体模倣型センサーフュージョン技術の開発
● 高度なオンボード処理、多センサーフュージョン、ミッション適応型ルーティングを活用した長時間運用可能なAI対応無人水中航行ソリューションの進化
● 高精度慣性航法システムおよび水中エッジ処理ソリューション（コンパクトな高精度INSや統合エッジコンピューティング航法モジュールを含む）の強化
市場概要
知能型無人水中航行システムは、無人水中機器に統合された高度な技術ソリューションであり、無人潜水機や遠隔操作型潜水機の航行、制御、運用を管理します。これらのシステムは、海洋研究機関、防衛機関、石油・ガス企業、環境監視団体、水中建設関連企業などで利用されています。
補完的技術には、水中機器、ソナーシステム、慣性計測装置、水中通信機器、ミッション計画ソフトウェアが含まれます。代替ソリューションには有人潜水艇、潜水士による作業、従来型の非知能型航法ツールがあります。これらのシステムは、ソナー、ビジョン、慣性データなどのセンサー入力を処理し、航法アルゴリズムを適用することで、GPS信号が届かない深海や濁った水域においても正確なルート追跡、障害物回避、環境認識、ミッション遂行を可能にします。
無料サンプルの取得はこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=27909&type=smp
主要企業
2024年、上位10社は市場全体の最大22.6％を占めました。最大手はKongsberg Gruppen ASAで、市場シェアは3.2％でした。その他の主要企業は以下の通りです：
● ノースロップ・グラマン社
● ロッキード・マーティン社
● L3ハリス・テクノロジーズ社
● タレス・グループ
● ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ社
● BAEシステムズ社
● エクスエイル・テクノロジーズ（ECAグループ）
● サーブ社
● ソナーダイン・インターナショナル社
カスタマイズレポートの提供
http://www.thebusinessresearchcompany.com/Customise?id=27909&type=smp
配信元企業：The Business research company
