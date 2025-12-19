バレンタイン限定の「きのこの山」と「たけのこの里」を「アムール・デュ・ショコラ」にて販売

今年のバレンタインは有名シェフも“どっち派？”に参戦！

スペシャルな「きのこの山」と「たけのこの里」を ジェイアール名古屋タカシマヤ開催の「アムール・デュ・ショコラ」にて販売 ～クラブハリエ 山本隆夫シェフVSシェ・シバタ 柴田武シェフ～ 1月16日より順次発売／期間限定

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、世界を舞台に“どっち派？”旋風を巻き起こしグローバルブランドを目指す「きのこの山」「たけのこの里」と、世界的に活躍されているクラブハリエの山本隆夫シェフ、シェ・シバタの柴田武シェフとのコラボレーションを実現しました。

クラブハリエ山本隆夫シェフとコラボレーションした「きのこの山」、「MONTAGNE À LA TRUFFE(モンターニュ・ア・ラ・トリュフ)」と、シェ・シバタ柴田武シェフとコラボレーションした「たけのこの里」、「Ultimate Takenoko アルティメット タケノコ」を、2026年1月16日（金）～2月14日（土）の期間、ジェイアール名古屋タカシマヤで開催される日本最大級のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」およびクラブハリエ、シェ・シバタの各店舗※1にて販売します。

さらに「meijiきのこの山×CLUB HARIEヘーゼルプラリネ＆抹茶 クラッシュキャンディ入り」と「meijiたけのこの里×chez Shibata柚子香るヘーゼルプラリネ ロレーヌ岩塩使用」も、2026年1月16日（金）以降、ジェイアール名古屋タカシマヤ「アムール・デュ・ショコラ」およびクラブハリエ、シェ・シバタの各店舗※2にて販売します。

当コラボレーションは、仲の良い両シェフのお名前に、「きのこの山」「たけのこの里」ブランドの文字があることがきっかけで生まれました。バレンタイン限定の「きのこの山・山本隆夫シェフ」VS「たけのこの里・柴田武（たけし）シェフ」という新たな“どっち派？”を、お楽しみください。

※1クラブハリエ（ラ コリーナ近江八幡）、シェ・シバタ（新宿高島屋・横浜高島屋の各「アムール・デュ・ショコラ」会場、シェ・シバタ 多治見店・名古屋店・西武池袋店）

※2クラブハリエ（ラ コリーナ近江八幡、クラブハリエ 水天宮前店）、シェ・シバタ（新宿高島屋・横浜高島屋の各「アムール・デュ・ショコラ」会場、シェ・シバタ 多治見店・名古屋店・西武池袋店）

クラブハリエ 「MONTAGNE À LA TRUFFE (モンターニュ・ア・ラ・トリュフ)」 （2個入）価格：2,160円（税込）

シェ・シバタ 「Ultimate Takenoko アルティメット タケノコ」 （3個入）価格：2,592円（税込）

「きのこの山」×クラブハリエ山本隆夫シェフ：「MONTAGNE À LA TRUFFE (モンターニュ・ア・ラ・トリュフ)」

黒トリュフにポルチーニ茸。贅沢に本物のきのこを味わえる、まさに本格派「きのこの山」です。黒トリュフの芳醇な香り引き立つ２層のガナッシュをビターチョコレートで包み込み、ポルチーニ茸の濃厚な香りと旨みを生かしたクッキーを合わせました。チョコレートのカカオ感を生かしながらも、２種のきのこが香り立つようこだわり抜いた一品です。じっくりと味わっていただけるようビッグサイズにアレンジしていただきました。 （※トリュフ 90 ％使用（きのこに占める割合））

「たけのこの里」×シェ・シバタ柴田武シェフ：「Ultimate Takenoko アルティメット タケノコ」

柴田シェフも大好きな「たけのこの里」を、シェ・シバタ流の3種類にアレンジをしていただきました。ドミニカ共和国産カカオの「苺スパイス」、メキシコ産ホワイトカカオの「ショコラノワール」、ベネズエラ産カカオの「ソルテド抹茶」と、チョコレートの特徴ある味わいを生かした詰め合わせです。

「meijiきのこの山×CLUB HARIEヘーゼルプラリネ＆抹茶 クラッシュキャンディ入り」

「meijiたけのこの里×chez Shibata柚子香るヘーゼルプラリネ ロレーヌ岩塩使用」

「きのこの山」「たけのこの里」のおいしさはそのままに、「和」をテーマに＋ α のひと味を加えた、これまでにないフレーバーを考案していただきました。「きのこの山」には山本シェフ、「たけのこの里」には柴田シェフ、「アソートタイプ」には両シェフのアクリルスタンドが付いているため、シェフの“推し活”も楽しめます。

※アクリルスタンドイメージ

「meijiきのこの山×CLUB HARIEヘーゼルプラリネ＆抹茶 クラッシュキャンディ入り」

チョコレート部分は2層構造で、「きのこの山」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに抹茶を合わせたチョコレートを使用しています。ココア風味のクラッカーにはクラッシュキャンディを加え、ちゃりちゃりとした新たな食感も楽しめます。

（ヘーゼルプラリネ製品中2%、クラッシュキャンディ製品中1%）

内容量：120ℊ（10袋）

価格：1,728円（税込）

※ アクリルスタンド 1 個付（全 3 種）

「meijiたけのこの里×chez Shibata柚子香るヘーゼルプラリネ ロレーヌ岩塩使用」

チョコレート部分は 2 層構造で、「たけのこの里」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに柚子を合わせたチョコレートを使用しています。チョコレートとクッキー部分にはロレーヌ岩

塩も配合し、クセになる味わいです。

（ヘーゼルプラリネ製品中1%、ゆず果汁製品中0.2%（生換算）、ロレーヌ岩塩製品中0.2%）

内容量：110g（10袋）

価格：1,728円（税込）

※ アクリルスタンド 1 個付（全 3 種）

「CLUB HARIE×chez Shibata きのこの山とたけのこの里 12 袋入（各 6）アソートパッケージ」

「meiji きのこの山×CLUB HARIE ヘーゼルプラリネ＆抹茶 クラッシュキャンディ入り」と「meiji たけのこの里×chez Shibata 柚子香るヘーゼルプラリネ ロレーヌ岩塩使用」が 6 袋ずつ入ったアソートタイプです。当商品のみ、2026 年 2 月 1 日より発売します。

内容量：138g（12袋）

価格：1,998円（税込）

※アクリルスタンド1個付（全3種）

当社はこれからも、「きのこの山」「たけのこの里」のコンセプトである「みんなに、おいしく、おもしろく」を実現するとともに、おいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

クラブハリエ山本隆夫シェフ、シェ・シバタ柴田武シェフについて





株式会社クラブハリエ 代表取締役社長 グランシェフ 山本隆夫 氏

1972年、滋賀県近江八幡の和菓子舗「たねや」に生まれる。三輪壽人男シェフ（鎌倉）の 元で修行後、「クラブハリエ」役員に就任。現在、代表取締役社長 グランシェフとして、バームクーヘン専門店「B-studio」、ブーランジェリー「クラブハリエ ジュブリルタン」など多数展開。

2010年アメリカで開催されたWPTCでチームジャパンのキャプテンとして優勝、2017年「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」で準優勝の実績をもつ。





株式会社オー・デリス・ドゥ・シバタ エグゼクティブシェフ 柴田武 氏

東海エリアを拠点に、海外にも店舗を展開。アジアを中心に日本のクオリティー高いスイーツを発信。フランスのチョコレートメーカー「セモア」のアンバサダーとして パリのサロン・デュ･ショコラに出店し、世界で3人の大使の1人として多くのチョコレート愛好家から支持を得ている。

2010 年 岐阜県多治見市観光大使 就任

2015 年 愛知県西尾市抹茶大使 就任

2016 年 フランス「セモア社」アンバサダー 就任

2017 年～ パリ「サロン･ドゥ･ショコラ」に出店