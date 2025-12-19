この度 株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は、 クラウド型倉庫管理システム「COOOLa」と「COOOLa WES」が2026年1月21日（水）～23日（金）に東京ビッグサイトで開催される第5回スマート物流EXPOにCOOOLaを出展いたします。

物流DX化に興味がある方におすすめの展示会です。※事前登録を済ませておくとスマートに入場できます。

～事前登録はこちら～

https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1546859251273454-E30

労働力不足や物価上昇が加速する中、荷主様・物流企業様にとって物流の合理化・省力化は喫緊の課題です。COOOLaは多くの企業様にご検討いただいており、第5回スマート物流EXPOでは、最新の物流自動化機器との連携など「物流DX」実現に向けた活用事例を展示します。ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

◆◇出展情報◇◆

（1）痒い所に手が届く！豊富な機能と柔軟なカスタマイズに対応できるWMS！B2B/B2C、TC/DC、 全方位型WMS「COOOLa」のご紹介。

（2）物流業務のDX化を推進したい方、ペーパーレス化を推進したい方へ！送り状発行、加工・セット品管理、シリアル管理、タブレット・スマホ作業システムのご紹介

（3）倉庫の省人化・自動化をご検討中の方へ！COOOLa WESの導入事例のご紹介

（4）AGVや画像検品システムなどで、物流現場を新領域へ進めたい！最新の物流自動化機器とWMSの連携をご紹介

■開催概要

展示会名 ：第5回スマート物流EXPO

会期 ：2026年1月21日 (水)～1月23日(金) 10:00 - 17:00

場所 ：東京ビッグサイト 西ホール

ブース番号：W19-52

主催 ：RX Japan株式会社

～事前登録はこちら～

https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1546859251273454-E30

～ご都合のつかない方はこちら～

https://cooola.jp/booking/

たくさんの方とお会いできることをたのしみにしております。

■お問い合わせ先

株式会社ブライセン 物流営業部

https://cooola.jp/wms/

電話: 03-6261-3694