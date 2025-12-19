マジックアイ、CESで新たな高解像度リアルタイム3D評価システムを公開





リファレンス・プラットフォームで、ロボティクス、低コストLiDAR、自動車のインキャビン配備に向け、8,000を超える3D点群を30FPSで提供

コネチカット州スタンフォード--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ILT™（Invertible Light Technology）をベースとする先進的な3D深度センシング技術の開発企業であるマジックアイ（www.magik-eye.com）は、次回のコンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）にて新しい高解像度・リアルタイムILT評価システムを公開します。本システムは、ロボティクス、低コストLiDARクラスの代替、自動車でのインキャビン用途に向けて、顧客がILTの性能を評価し、構成を検証し、アプリケーション開発を開始できるよう設計されています。

この新たな評価システムは、商用のセンサー製品ではなく、リファレンス実装です。本システムは、約8,600を超える3D点群をフレーム当たり30FPSで出力し、リアルタイム動作と低レイテンシー（約33ms）を維持しつつ、毎秒259,000を超える深度ポイントに相当する性能を発揮します。これは、フレームレートを犠牲にすることなく、マジックアイの従来の評価プラットフォームに比べ、空間点密度が約2倍であることを示します。

マジックアイで事業開発部門のバイスプレジデントを務めるスカンダ・ヴィスヴァナサンは次のように述べています。「深度センシング技術を評価する顧客は、現実的でリアルタイム、かつ実際に構築に活用できるデータを求めています。このリファレンス・システムは、30FPSで高解像度ILT深度を提供し、組込みシステム向けのフォームファクターと性能範囲に合わせて、評価からアプリケーション開発へのプロセスを短縮するよう設計されています。」

実環境での評価と開発を想定して設計された本評価システムにより、顧客は自社環境でILT深度センシングを評価し、ライブの3D点群出力を用いてアプリケーション・ソフトウェア開発を開始するとともに、カスタムモジュール設計に先立ち、視野角、動作距離範囲、光学設計、処理パイプラインなどのILT構成を検証することが可能となります。

評価プラットフォームの主要な特性としては、105°×79°の広い視野角、0.3～2mの広い動作距離範囲（近距離での用途にも対応）、距離やターゲット反射率に応じて最大約50,000luxまでの明るい屋内環境での動作が挙げられます。

フレームレートを低下させて点密度を上げる深度ソリューションとは異なり、マジックアイのILT評価システムはフル30FPSを維持し、変化するリアルタイム環境に適した深度認識を可能にします。ILT™は、処理性能の向上により、より高いフレームレートでの動作にも対応できます。

CESでは、リアルタイムの認識やナビゲーションなどのロボティクス用途、低コストのLiDARクラス組込みセンシング、自動車のインキャビンの乗員検知や車内モニタリングにおいて、開発・試作を本評価システムがどのように支援するかを紹介します。

この評価システムは、マジックアイのMKE APIと連携し、顧客が点群をストリーミングし、ILT深度データを既存のソフトウェア・スタックに統合できるようにします。

マジックアイは、ラスベガスで開催のCESにて、この新しい評価システムを公開します。面談のご予約またはデモのご依頼は、ces2026@magik-eye.comまでご連絡ください。

マジックアイについて

マジックアイは2014年に設立され、組込み用途に向けた小型・低消費電力・リアルタイムの深度認識を可能にするILT™（Invertible Light Technology）をベースに、先進的な3D深度センシング技術を開発しています。マジックアイの特許取得済みILT技術は、従来の深度センサーの複雑性や制約を軽減し、さまざまなデバイスで3Dセンシングをより利用しやすく、幅広い機器に適用できるように設計されています。

マジックアイは、評価システム、ソフトウェア、光学サブシステム、IPライセンスの提供を通じて、コンシューマー・エレクトロニクス、自動車、ロボティクス、AR/VRなどの分野で、顧客のILT導入を支援します。

マジックアイおよびILTはMagikEye（マジックアイ）の商標です。その他の商標は、それぞれの権利者に帰属します。

